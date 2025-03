Ivan Termite: perché è stato eliminato da Agnese a Uomini e Donne

Tra i cavalieri giunti nello studio di Uomini e Donne esclusivamente per conoscere Agnese, dama del trono over, spicca Ivan Termite, 42enne pugliese che, dopo aver visto la dama in tv, ha deciso di provare a corteggiarla perché colpito dal suo carattere schietto e diretto. Il primo incontro ha convinto Agnese a farlo restare in studio per poterlo conoscere ma nella puntata di Uomini e Donne del 4 marzo 2025, è avvenuto il colpo di scena. Durante la sfilata trasmessa nella puntata odierna di Uomini e Donne, Agnese ha ricevuto un voto basso da Alessio Pili Stella con cui è partita una discussione in studio.

Gianmarco Steri ha sentito Martina e Ciro dopo Uomini e Donne?/ Il tronista rompe il silenzio

Durante lo scontro con il cavaliere, Agnese non ha ricevuto l’appoggio di nessun cavaliere che sta conoscendo, in primis di Ivan che, in precedenza, aveva sottolineato la sensualità e la femminilità di Sabrina. Di fronte a tale atteggiamento, Agnese ha prima discusso con Ivan e poi ha deciso di eliminarlo.

Ivan Termite eliminato da Agnese a Uomini e Donne

L’atteggiamento di Ivan non è piaciuto affatto ad Agnese che, conclusa la discussione con Alessio Pili Stella, ha puntato il dito contro il cavaliere reo di non averla difesa. “Col fatto che sono una donna forte, che mi difendo da sola… mi sono un po’ rotta le scatole. Sei uscita con me ieri sera. Mi aspettavo una parola a favore mio. Non l’hai fatto, hai preso parola solo per fare un complimento ad un’altra donna. Non sei la persona con la quale mi posso relazionare”, le parole della dama.

Uomini e Donne, tre anni d’amore per Massimiliano e Nadia/ “Non mi sono mai sentito così con una persona”

“Hai dato attenzione al 9 che ti ha messo Giuseppe e non al mio 10+. Non ti ho voluto pungere più di quanto lo eri in quel momento. Nella vita non devi dare niente per scontato”, è stata la replica del cavaliere.