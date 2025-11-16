Ivan Zazzaroni, chi è il giornalista sportivo e giurato di Ballando con le Stelle: ecco perché il brillante opinionista non si siede mai...

Dal lontano 2006, ormai, Ivan Zazzaroni fa parte della giuria di Ballando con le Stelle. Celebre giornalista sportivo, in forza al Corriere dello Sport, ha “diversificato” la sua attività entrando a far parte del team di lavoro di Milly Carlucci. In quanto ex concorrente di Ballando con le Stelle ha l’esperienza necessaria per valutare i vip in pista da ballo, ma anche la visione di insieme tipica dei commentatori. Curioso che Ivan Zazzaroni sia l’unico giudice di Ballando con le Stelle a stare sempre in piedi durante la messa in onda delle puntate.

Un dettaglio alquanto singolare, che ha destato l’attenzione di molti utenti e appassionati del programma. A tal proposito, è stato lo stesso Ivan Zazzaroni a chiarire il fatto, spiegando il motivo per il quale affronta la lunga diretta senza mai sedersi. “Nei primi anni arrivavo da Milano a Roma: ore e ore di treno, non riuscivo a stare seduto su quegli sgabelli antipaticissimi”, ha svelato in una simpatica intervista a La Stampa.

Questione di comodità, dunque, ma non solo. Perché dopo un po’ di tempo è diventato un rituale, “una sorta di scaramanzia”. Per quanto riguarda la trasmissione, invece, Ivan Zazzaroni ha confidato di non avvertire eccessivamente la fatica, poiché per i giurati l’impegno inizia e finisce il sabato, con la lunga diretta. Nel corso dell’intervista ha infatti specificato che il peso più grande è portato sulle spalle da Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle.

Con Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto condivide invece l’affascinante ruolo di giurato, nel contesto di un impegno che tendenzialmente inizia in autunno e si conclude ad inverno inoltrato tra fine anno e inizio anno nuovo.