Tutto su Ivana Castorina, nuova concorrente del Grande Fratello che, a casa, lascia il marito Toni.

L’avventura di Ivana Castorina nella casa del Grande Fratello di Simona Ventura comincia ufficialmente oggi, lunedì 6 ottobre 2025. Come fa sapere Davide Maggio, la nuova inquilina della casa più famosa d’Italia varcherà la famosa porta rossa questa sera unendosi al gruppo che già da una settimana sta vivendo sotto le luci dei riflettori. Ivana arriva dalla Sicilia, precisamente da Catania dove è nata e vive attualmente. Si definisce una catanese doc e, anche fisicamente, ricorda i colori della sua terra.

Capelli scuri, sguardo sicuro e profondo, Ivana è pronta a conquistare non solo la fiducia dei compagni ma anche quelli del pubblico che cominceranno a capire la sua personalità dopo la messa in onda del suo video di presentazione.

Ivana Castorina con il cuore impegnato al Grande Fratello

Ivana Castorina ha 36 anni e si definisce “impiegata, moglie e appassionata di make up“. Nella sua bio di Instagram ha scritto: “Ognuno di noi è un’opera d’arte, non sarà apprezzata da tutti. Ma per chi ne coglierà il senso, avrà un valore inestimabile!“. Ivana lavora come nella sede catanese di una multinazionale attiva nella produzione di componenti elettronici e nella casa più famosa d’Italia entra con il cuore impegnato. Dal 2022 è sposata con Toni e la coppia ha un cane di nome Charlotte.

Innamoratissima del marito, Ivana potrà raccontare la sua storia d’amore esattamente come Donatella che, vivendo un amore grande come il suo, anche se dura da più anni, potrà confidarsi con lei qualora la mancanza della sua dolce metà si farà sentire particolarmente. Nella casa del Grande Fratello, tuttavia, è pronta a portare la grinta, la forza e l’energia della sua Sicilia.