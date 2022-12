Chi è Ivana Knoll?/ “Se vince la Croazia mi spoglio”, ma non è come sembra…

Ivana Knoll, chi è la modella croata

La Croazia ha battuto il Brasile e oggi, martedì 13 dicembre, incontrerà l’Argentina nella prima semifinale dei Mondiali in Qatar. Tra i tifosi della nazionale guidata da Luka Modrić, c’è anche Ivana Knoll, ex Miss Croazia. Nata il 16 settembre 1992 a Francoforte, in Germania, la modella si è trasferita in Bosnia-Erzegovina a sette anni. Oggi risiede a Zagabria. In Qatar la tifosa e influencer si è fatta notare per i suoi outfit patriottici e molto succinti, che lasciano poco all’immaginazione. Dopo il trionfo con il Brasile una notizia ha iniziato a circolare: “Se la Croazia vincerà i Mondiali, la bandiera cadrà”, un chiaro riferimento ai suoi abiti sempre a scacchi bianchi e rossi, lasciando intendere che si sarebbe spogliata. Ma Ivana Knoll ha prontamente smentito questa voce.

Ivana Knoll si spoglia in caso di vittoria?

La modella Ivana Knoll, che ha da poco raggiunto i 2,5 milioni di follower su Instagram, ha pubblicato una storia in cui chiarisce: “Non mi spoglierò in caso vinca la Croazia”, scritto in diverse lingue. Nessuno spogliarello quindi per i fan di Ivana Knoll, ma solo una fake news. Da quando sono iniziati i mondiali in Qatar, la modella ha fatto un vero e proprio balzo in avanti sui social arrivando a 2,5 milioni di follower, erano “solo” 600 mila all’inizio del torneo mondiale, con una stima media giornaliera di 35mila “mi piace” alla sua pagina Instagram. Nonostante le leggi restrittive in materia di vestiario, la tifosa croata ha continuato a mostrarsi decisamente poco vestita sugli spalti: “Nessuno qui mi dice di coprirmi, mi hanno detto che potevo vestirmi come faccio sempre perché stanno facendo delle eccezioni per questa coppa del mondo. Sono felice che stanno rispettando questa diversità”, ha detto alla Gazzetta dello Sport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Knöll (@knolldoll)

