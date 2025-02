Spegne oggi 78 candeline, un arco di vita ampiamente dedicato alla passione per la musica scrivendo pagine di storia importanti con la sua storica band: stiamo parlando di Ivano Michetti, leader e co-fondatore dei Cugini di Campagna. Oggi festeggerà il giorno del suo compleanno – insieme a suo fratello Silvano Michetti – nel salotto di Caterina Balivo proprio nel giorno in cui parte la macchina di Sanremo 2025; proprio al Festival il cantante la band devono la recente rinascita che li ha riportati al centro della scena in modo oltremodo meritevole. Ma oltre le trame e tappe professionale dei Cugini di Campagna, chi è Ivano Michetti?

Rossella, chi è la moglie di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna/ “La sua presenza è fondamentale…”

Ivano Michetti, come anticipato, ha dedicato quasi tutta la sua vita alla passione per la musica; era il 1970 quando insieme al fratello Silvano ha dato vita al progetto Cugini di Campagna, lui alla chitarra mentre il gemello primeggiava alla batteria. Non sono mancati i momenti difficili, non solo professionali: molti ricorderanno il calvario della malattia vissuto di recente da Ivano Michetti e che spesso lui stesso ha raccontato con parole particolarmente toccanti. “L’ictus mi aveva paralizzato metà corpo” – raccontava il musicista a Verissimo – “Poi sono stato 15 giorni in coma”. Successivamente un lungo percorso di ripresa e recupero per tornare poi al meglio della forma; oggi Ivano Michetti sta bene dopo la grande paura per la malattia e con i Cugini di Campagna – ospite oggi a La Volta Buona – celebrerà felicemente il giorno del suo compleanno ‘condiviso’ con il fratello gemello Silvano Michetti.