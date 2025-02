Jack o meglio Jacopo Canevali è uno dei concorrenti della trasmissione Masterchef Italia 14, programma che andrà in onda con la penultima puntata giovedì 20 Febbraio 2025. Jack è uno dei concorrenti che più ha incuriosito il pubblico e c’è grande interesse alle battute finali di questa competizione. Ma andiamo a vedere chi è Jack di Masterchef.

Jacopo Canevali nasce a Cesano Boscone, in provincia di Milano, probabilmente nel 1988 anche se non comunica date ufficiali. Come rivelato ad inizio programma inizialmente Jacopo era un ragazzo molto sereno, poi però a 10 anni i genitori hanno divorziato e da quel momento il ragazzo è diventato una sorta di testa calda, un ragazzo davvero molto casinista.

Nessuno sa se Jacopo – che sui social fa stragi di cuori – è fidanzato o meno e l’uomo tende a mantenere un profilo molto riservato per la vita privata. Ha una grande passione per i viaggi, la moda e i cani, ne ha alcuni e tra i suoi adorati c’è un bassotto con gli occhi cerulei che posta spesso sui propri canali social. Oltre a questo possiamo dire che la sua più grande passione sono i social.

Jack Canevali e le sue reali chance a Masterchef Italia 14

Jack è un profilo molto interessante in quel di Masterchef Italia 14 e sono in tanti a seguire le sue gesta. Lui è un social media manager ma soprattutto un famoso tiktoker che costantemente ha un grande successo sui propri canali social, posta spesso video dove racconta della sua vita e della sua passione per la cucina.

In almeno un paio di occasioni Jack ha lottato per salvarsi a Masterchef ed è apparso come un concorrente molto tenace. Allo stesso tempo – almeno per quanto visto finora – non sembra un possibile vincitore del programma ed anzi ci vorrebbe un exploit, al momento difficile, già per arrivare solo nella finale del programma.

Il sogno di Jacopo è diventare uno chef private e ha raccontato che in questa sua passione dà molto adito all’istinto e alla sua creatività. Spesso ha evidenziato l’audacità dei suoi piatti e il fatto che tendi ad utilizzare ingredienti in tutto il mondo ed è pronto a stupirci ancora.