Jackie Bezos, mamma di Jeff Bezos, è morta dopo aver lottato contro una difficile malattia: l'addio commovente del figlio, proprietario di Amazon

Un grave lutto ha colpito il magnate di Amazon Jeff Bezos: sua mamma Jackie Bezos è morta. La donna, 78 anni, è morta ieri, giovedì 14 agosto, a Miami, come riportato dal New York Times, dopo una lunga lotta contro la demenza a corpi di Lewy, malattia che le era stata diagnosticata nel 2020. Si tratta di una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce il cervello, simile a patologie come l’Alzheimer e il Parkinson. La donna lascia il marito, tre figli, undici nipoti e un pronipote.

Jackie Bezos è stata una dei primi investitori di Amazon insieme a suo marito. Agli inizi dell’azienda, la coppia ha investito poco più di 245mila dollari, contribuendo alla sua crescita. Oggi Amazon è una delle aziende più ricche e potenti del mondo, gestita dal figlio della coppia, Jeff Bezos. È stato proprio lui ad annunciare la morte della donna con un lungo e toccante post su Instagram, nel quale ha voluto ricordare con amore la madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeff Bezos (@jeffbezos)

Jackie Bezos, mamma di Jeff Bezos, è morta: il lungo e toccante addio del figlio

“La sua età adulta è iniziata un po’ presto quando è diventata mia madre alla tenera età di 17 anni.”, ha esordito Bezos nel suo post, aggiungendo che “Non deve essere stato facile, ma lei ha fatto funzionare tutto.” Ha quindi tenuto a sottolineare di aver ricevuto un grande amore da sua madre, esteso a suo padre e ai suoi fratelli. “Per il resto della sua vita, quella lista di persone da amare non ha mai smesso di crescere. Ha sempre dato molto di più di quanto abbia mai chiesto.”, ha aggiunto l’imprenditore. Quindi ha concluso il suo post parlando della malattia e della morte di Jackie Bezos: “Dopo un lungo litigio con la demenza a corpi di Lewy, oggi è morta, circondata da tanti di noi che l’hanno amata: i suoi figli, i suoi nipoti e mio padre. So che ha sentito il nostro amore in quegli ultimi momenti. Siamo stati tutti così fortunati ad essere nella sua vita. La tengo al sicuro nel mio cuore per sempre.” ha concluso.

