Chi è Jacopo Martinenghi, fratello maggiore di Nicolò, ospite oggi a 'Verissimo': "Come è in acqua, così è nella vita perché..."

CHI È JACOPO MARTINENGHI? “MIO FRATELLO NON SI PONE MAI SOPRA AGLI ALTRI E…”

Chi è Jacopo Martinenghi, fratello di Nicolò, e cosa sappiamo del rapporto tra i due ragazzi, legati proprio dalla passione per il nuoto? Questo pomeriggio, nel corso della puntata del sabato di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, uno dei momenti più interessanti (per gli appassionati di sport e non) sarà la ‘prima volta’ del 26enne campione originario di Varese negli studi televisivi del talk show condotto come sempre da Silvia Toffanin. E, se in un altro articolo abbiamo tracciato un breve ritratto dei suoi genitori, Samuele e Alessandra, qui invece apriamo una parentesi su un altro pezzo della sua vita famigliare, e di cui il grande pubblico sa ovviamente poco: scopriamo chi è Jacopo Martinenghi, fratello di Nicolò, cosa li accomuna e come vive la celebrità del nuotatore dopo che la medaglia d’oro olimpica gli ha cambiato la vita.

Per raccontare chi è Jacopo Martinenghi, fratello di Nicolò, dobbiamo premettere subito una cosa: il simpatico nomignolo ‘Tete’ che a volte sua madre usa nelle interviste è stato coniato proprio dal fratello maggiore: “È il mio soprannome, da sempre. C’è più gente che mi chiama così che Nicolò. Anche a scuola i professori mi chiamavano ‘Tete’” aveva raccontato il nuotatore una volta a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiegando che era stato Jacopo a coniarlo da piccoli, e da allora è rimasto così. “È molto più familiare” aveva aggiunto: d’altronde, come accennato, i due fratelli per un certo periodo hanno condiviso un percorso comune in vasca, prima che le qualità straordinarie di Nicolò lo portassero a diventare una stella del nuoto e, come molti l’hanno definito, il ‘principe della rana’, mentre di Jacopo sappiamo che ha fatto anche il tecnico degli esordienti.

IL FRATELLO DI MARTINENGHI: “A PARIGI SIAMO CORSI AD ABBRACCIARLO QUANDO…”

Nel nostro piccolo viaggio alla scoperta di chi è Jacopo Martinenghi, fratello di Nicolò, e delle radici famigliari della medaglia d’argento ai recenti campionati iridati di Singapore, possiamo aggiungere anche che il primo abbraccio del neo campione olimpico, dopo la gara dei Giochi di Parigi 2024 che l’ha consacrato alla storia, è stato proprio per la fidanzata Adelaide Radice (di cui parliamo in un pezzo a parte, NdR) e proprio per il fratellone più grande, come raccontato proprio da quest’ultimo un’estate fa: “Io e Adelaide eravamo sulle tribune, appena abbiamo visto il tempo siamo corsi giù saltando tutti per abbracciarlo” è il racconto di Jacopo Martinenghi che aveva parlato di una gara incredibile proprio perché dall’esito molto incentro. E dopo la gara? Festeggiamenti, ma ‘con juicio’… “Solo una piccola festicciola in appartamento, poi abbiamo rivisto la gara, perché lì sul posto più che vederla la vivi”.

E a parlare del ragazzo da un punto di vista più intimo è stato ancora lui, durante una intervista ‘di famiglia’ concessa assieme ai genitori a un portale specializzato sul mondo della vasca, e che ci svela ancora qualcosa di più su chi è Jacopo Martinenghi, fratello di Nicolò: “Io dico che fatico a vedere la parte di atleta in lui: da fratello l’ho sempre vissuta da… fratello (…) quindi anche le vittorie, i risultati, li vivo da fratello maggiore e non riesco a farlo in modo diverso. È una bella cosa? Sì, lui è una persona che non si pone al di sopra degli altri: come è in acqua, così è nella vita” le parole di Jacopo che ha parlato di un ragazzo molto trasparente e che ai suoi occhi fa difficoltà a vedere solo dal lato nuotatore.