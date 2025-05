Jacopo Sol è stato uno dei concorrenti rivelazione di Amici 24. Entrato a talent già in corso da qualche mese, con una sostituzione ai danni di Ilan Muccino, Jacopo si è poi affermato come uno dei cantanti più forti della scuola, arrivando ad un passo dalla semifinale. Il suo vero nome è Jacopo Porporino, ha 22 anni ed è nato a San Severo, in provincia di Foggia. Ha scelto di affiancare la parola Sol al suo nome, e farne così il suo nome d’arte, perché il primo accordo che imparò a fare a 8 anni, durante il suo primo corso di musica, fu proprio il Sol.

Chiara Bacci nel cast professionisti dopo Amici 24? Silenzio rotto a Verissimo/ "TrigNO? Fa sentire giusta"

Nella scuola di Amici 24, oltre ad aver trovato la notorietà e ad aver fatto conoscere al pubblico la sua musica, Jacopo ha anche trovato l’amore. Si è infatti fidanzato negli ultimi mesi con Francesca Bosco, ballerina di Amici che ha lasciato il serale due puntate prima di lui. La loro storia procede a gonfie vele anche fuori dalla scuola.

Jacopo Sol e Francesca Bosco stanno insieme dopo Amici 24/ Prime foto di coppia e i progetti da fidanzati

Jacopo Sol e i progetti dopo Amici 24: “Grazie a questa scuola sono un altro”

Jacopo Sol si è detto cresciuto tanto grazie alla scuola di Amici 24. “Non mi aspettavo neanche di entrare ad Amici. – ha ammesso subito dopo l’eliminazione – Ho già tanti ricordi felici, sono felice di essere arrivato qua, in qualsiasi modo sia finita. Riguardando il percorso che ho fatto dall’inizio, direi che la cosa più grande che ho fatto è stata conoscermi.” Ha quindi ammesso di sentirsi “una persona un po’ diversa rispetto a quando sono entrato. Ho sempre evitato di farmi vedere all’inizio, però qui ho imparato a darmi, cioè a prestarmi alle persone e anche senza la paura di dare troppo. È stato una svolta per la mia vita.” Ciò che più gli mancherà dell’avventura appena finita è “la convivenza obbligata, il dover star lì a conoscere altri senza interruzioni.” ha dichiarato. Ora il suo grande progetto è di chiudersi in studio e registrare tanta nuova musica.