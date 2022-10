Chi è Jacqueline Di Giacomo, figlia di Heather Parisi/ Con la madre non parlo…

Jacqueline e la madre Heather: un rapporto difficile

Jacqueline Luna Di Giacomo è nata dalla relazione fra la showgirl Heather Parisi e il suo ex compagno, l’ortopedico Giovanni di Giacomo. Lei si è trasferita con la mamma e l’attuale marito Anzolin, a Hong Kong, per poi rientrare in Italia nel 2013. Attualmente Jacqueline ha 22 anni ed è la fidanzata del cantante Ultimo (Niccolò Moriconi all’anagrafe). I due hanno ufficializzato la loro storia a marzo 2021 e dopo più di un anno sono più innamorati che mai.

Perchè Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato?/ “Mi ha rubato la scena"

Tra Jacqueline Luna a la madre Heather non corre buon sangue. E questo lo si è capito nel 2019, quando la figlia, vedendo l’intervista, da Barbara D’Urso della mamma, aveva scritto: “perché non le chiedete dove sono le altre figlie?” Dopodiché la ragazza ha sempre preferito tenere fuori dalla sua vita questa storia e di non parlarne in pubblico.

Heather Parisi/ "Rughe? Ho imparato ad amarle: orgogliosa di non aver mai fatto un.."

Jacqueline sogna il cinema e bacia il suo ragazzo Ultimo

Come detto, adesso è la compagna del noto cantante Ultimo e ai suoi followers ha confessato di voler lavorare nel mondo del cinema. La sua vita adesso si muove fra Los Angeles e Roma. Fra lei e Ultimo la relazione va a gonfie vele, e i due continuano a postare foto dove sono innamorati.Oggi pomeriggio, sabato 22 ottobre 2022, dalle 16,30 la madre Heather Parisi sarà ospite del salotto di ‘Verissimo’, condotto da Silvia Tofannin, in onda su Canale 5.

Può darsi che qualche domanda sulla sua famiglia e anche su Jacqueline le sia rivolta, anche per capire se il rapporto tra le due è definitivamente naufragato o c’è ancora spazio per una ricucitura. Jacqueline è sempre stata chiara: “potrei essere in tivù a togliermi qualche sassolino dalla scarpa, ma non cerco nessun tipo di visibilità.”

Chi è Umberto Anzolin, il marito di Heather Parisi / perché quella fuga in Oriente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA