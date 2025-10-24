Tutto su Jakub Bakkour, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: l'ex tentatore di Temptation Island bacia la tronista.

Tra i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne c’è sicuramente Jakub Bakkour che, sin dalle prime puntate, ha conquistato le attenzioni della tronista Cristiana Anania che ha ammesso di essere stata colpita esteticamente da lui. Altissimo, 24 anni e con un fisico atletico, Jakub lavora come modello e nell’azienda di famiglia e, prima di arrivare a Uomini e Donne, è stato un tentatore di Temptaion Island. Jakub, dopo le prime esterne in cui ha trovato subito un feeling con Cristiana, è stato accusato dalla tronista di essere alla ricerca di visibilità.

A scatenare le prime incomprensioni tra i due sono state alcune storie pubblicate dal corteggiatore su Instagram che non sono affatto piaciute a Cristiana che ha ammesso di avere tanti dubbi sul suo interesse. Dalle incomprensioni al bacio, tuttavia, il passo è stato breve.

Jakub e Cristiana Anania: bacio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 ottobre 2025, Cristiana Anania torna al centro dello studio e, dopo aver rivisto l’esterna con Federico, rivive anche le emozioni dell’importante esterna vissuta con Jakub con cui sta provando a superare tutti i dubbi, paure e incomprensioni. Visibilmente presa da Jakub, Cristiana si lascia totalmente andare e i due si lasciando andare baciandosi.

Un’esterna importante per Cristiana che sta così provando a ritrovare serenità con il corteggiatore. Tuttavia, sarà una serenità temporanea perché nella prossime puntate, tra i due scoppierà la lite e Jakub, dopo essersi eliminato, tornerà in trasmissione per corteggiare Sara gaudenzi.