Tutto su Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island 2025 e sbarcato a Uomini e Donne come corteggiatore di Cristiana Anania.

Nello studio di Uomini e donne, come corteggiatore di Cristiana Anania, è sbarcato Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island che ha colpito la tronista che, per il momento, ha deciso di farlo restare in studio per conoscerlo. Originario di Verona, il 25enne che ha una passione per il fitness e lavora come modello, si è immediatamente fatto notare per l’indiscutibile fascino. Nonostante il suo passato da tentatore, Cristiana ha scelto di non eliminarlo ma di dargli una possibilità per farsi conoscere.

Nonostante abbia scelto altre persone per le prime esterne, inoltre, la tronista, nella registrazione dell’1 settembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha deciso di fidarsi di lui. Tuttavia, su Jakub, arriva comunque la prima segnalazione.

La prima segnalazione su Jakub Bakkour: cosa lega il corteggiatore di Uomini e Donne a Javier Martinez

Ai microfoni di WittyTv, parlando di se stesso, Jakub Bakkour ha dichiarato: “So ascoltare e con le donne preferisco che siano loro a fare il primo passo. Lo vedo come una forma di rispetto. Il mio motto è Non mollare mai, una frase che porto anche tatuata sul petto. Tra dieci anni mi vedo realizzato, con una carriera stabile e una famiglia tutta mia.”

Dopo la notizia della sua presenza tra i corteggiatori di Cristiana, Lorenzo Pugnaloni ha svelato un importante retroscena su Jakub e sul suo legame con Javier Martinez che, prima di partecipare al Grande Fratello, è stato un tentatore di Temptation Island e un corteggiatore di Uomini e donne. “Jakub è stato seguito dallo stesso manager di Javier Martinez, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ad aprile i due erano a Milano per un evento e ci sono diverse foto e video insieme”, ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni.

