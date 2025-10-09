Tutto su Jakub Bakkour, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: lei ha poca fiducia, lui sbotta.

Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island di 24 anni che lavora come modello e nell’azienda di famiglia, è tra i corteggiatori di Cristiana Anania a Uomini e Donne. Con la sua evidente bellezza ha colpito la tronista sin dal primo incontro e Cristiana, dopo aver aspettato qualche puntata, ha deciso di conoscerlo e di uscire in esterna con lui nonostante i dubbi sul suo interesse. La precedente partecipazione a Temptation Island ha sollevato dubbi sul reale interesse di Jakub nei suoi confronti ma Cristiana ha comunque deciso di fidarsi.

Dopo le prime esterne, tuttavia, Cristiana ha manifestato tutte le sue paure. Guardando due storie pubblicate dal corteggiatore sui social, infatti, Cristiana ha ammesso di credere che Jakub sia più interessato a conquistare il pubblico che il suo cuore.

Jakub Bakkour e Cristiana Anania, scontro a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 9 ottobre 2025, Maria De Filippi manda in onda l’ultima esterna fatta da Cristiana Anania e Jakub Bakkour durante la quale la tronista e il corteggiatore si sono allenati insieme. Un’esterna tranquilla che viene commentata in studio dove, però, Jakub attacca la tronista. Il corteggiatore spiega di voler costruire qualcosa con Cristiana e di voler conquistare la sua fiducia ammettendo, però, di non riuscire a trovare le condizioni giuste per farlo.

Jakub, infatti, spiega che l’atteggiamento di Cristiana non corrisponde al suo atteggiamento. “Noi due partiamo male perché dici di voler costruire la fiducia ma la fiducia si costruisce provando a fidarsi dell’altra persona”, dice Jakub che riceve il sostegno dello studio.