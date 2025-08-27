Da Temptation Island a Uomini e Donne il passo è breve: nel dating show di canale 5 arriva l'ex tentatore Jakub Bakkour.

Non solo Flavio Ubirti che, da tentatore è salito sul trono perché nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne, direttamente da Temptation Island, è arrivato anche Jakub Bakkour, ex tentatore del programma condotto da Filippo Bisciglia che, nello studio di Uomini e Donne, punta a conquistare il cuore della tronista Cristiana anche se, nelle prossime registrazioni, potrebbe arrivare un’altra tronista che potrebbe conquistare le sue attenzioni.

Tronisti Uomini e Donne, pioggia di critiche dopo l'annuncio/ Reazione choc dei fan: chi è il favorito

Jakun Bakkour, tuttavia, non ha partecipato all’edizione 2025 di Temptation Island ma a quella precedente come svela Gemma Palagi nelle sue anticipazioni. “Per quanto riguarda i tronisti, poco spazio dedicato a loro (ovviamente, essendo la prima puntata). Flavio Ubirti è piaciuto molto a tutti ed è stato molto apprezzato dagli opinionisti per aver detto che vuole una brava ragazza e la tratterà bene. Anche Cristiana Anania è piaciuta agli opinionisti ed era molto carica, ma agitata! Tra i corteggiatori c’è un ex tentatore (non di questa edizione). Tina ha detto ai tronisti di non scoraggiarsi, perché nelle prossime puntate sarebbero arrivati corteggiatori e corteggiatrici più belli. Hanno fatto anche i primi balli“.

Nuovi tronisti di Uomini e Donne: "Mancano due nomi"/ Chi sono e perché non sono stati ancora annunciati

Tutto su Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island sbarcato a Uomini e Donne

Jakub Bakkour ha 25 anni, arriva da Verona e lavora come modello come si può vedere dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram e seguito da 50mila followers. Lavora anche nell’azienda del padre oltre ad occuparsi di fitness. “L’attività di papà si occupa di manutenzione in ambito edile, in parallelo lavoro come modello, che è una mia passione. Però ho anche altre passione, una di queste è lo sport e in particolare il fitness. Cosa mi piace di me? Il fatto che so ascoltare, ad esempio con le donne preferisco che facciano loro il passo nell’esporsi, nell’aprirsi con me, piuttosto che essere io a farmi troppo avanti”, ha raccontato lo scorso anno a WittyTv.

Gemma Galgani, partenza col botto: due corteggiatori a Uomini e Donne/ Attacco di Tina sul lavoro di camerier

“Diciamo che è come se lasciassi la precedenza a loro, la vedo come una forma di rispetto. Dove mi vedo tra dieci anni? Lavorativamente ed economicamente sistemato e mi auguro con una bella famiglia. Se ho un motto nella vita ? Non mollare mai! Questa frase me la sono anche tatuata sul petto. Non bisogna mollare, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché proprio grazie a quelli si riesce a passare agli step successivi nelle nostre vite”, ha concluso.