L’Isola dei Famosi 2025 si rifà il look; dopo i copiosi abbandoni arrivano nuovi concorrenti e la curiosità degli appassionati raggiunge il picco. Chi è Jasmin Salvati, prossima ad arrivare in Honduras nei panni di naufraga? Già nota al mondo dei reality ma con una piccola ‘macchia’ nel curriculum televisivo. La prima esperienza coincide con il programma ‘Ex on the beach’, ma qui tutto è filato liscio; diversa invece l’esperienza a Italia Shore lo scorso anno. Qui ha conosciuto il suo ex fidanzato Spadino – reduce dal ritiro improvviso dal reality – ma il momento che più ha attirato l’attenzione è stata la sua espulsione dopo 6 puntate a causa – come racconta Il Mattino – di una condotta violenta.

Jasmin Salvati all’Isola dei Famosi 2025: dai genitori adotti allo spiacevole ‘incidente’ in un altro reality

Classe 1999 ed egiziana di origini, Jasmin Salvati – nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 – pare abbia avuto un’infanzia tutt’altro che tranquilla. Sempre Il Mattino racconta dell’adozione alla tenera età di 2 anni da parte di una famiglia italiana; con i genitori adottivi pare però che non sia stato subito amore, almeno fino ad un’età più matura. Negli anni avrebbe ripreso i contatti anche con la mamma biologica e successivamente con i fratelli anche loro adottati da una famiglia del nostro Paese.

Ora per Jasmin Salvati arriva una grande occasione, forse un riscatto dal punto di vista della sua avventura nei reality. Dopo essere stata espulsa a Italia Shore per condotta violenta, metterà in gioco tutte le sue qualità e peculiarità per primeggiare all’Isola dei Famosi 2025. Sarà anche un modo per farsi conoscere meglio; nelle precedenti esperienze in tv non ha infatti lasciato emergere particolari aneddoti e curiosità oltre a quelli menzionati. Come spesso capita in queste esperienze al limite, Jasmine Salvati potrebbe dunque portare alla luce racconti ed esperienze di vita degne di nota.