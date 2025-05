L’attuale edizione dell’Isola dei famosi è approdata su Canale 5 da poche settimane ma ben sei concorrenti si sono già ritirati, a breve però ci saranno nuovi ingressi, tra questi anche Jasmin Salvati. Gli ascolti del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5 non sono così pessimi ma il fatto che molti naufraghi abbiano deciso di mettere fine al loro percorso è alquanto preoccupante, in questi giorni si è parlato anche di una possibile chiusura anticipata.

Nuovi ritiri Isola dei famosi 2025? Teresanna Pugliese e Carly Tommassini stanno male/ Costrette a lasciare?

Intanto, Jasmin Salvati si prepara ad approdare in Honduras, di chi si tratta? È l’ex di Spadino, uno dei naufraghi che si è ritirato nei giorni scorsi perché si è reso conto di non poter affrontare l’avventura con serenità, aveva troppa fame e problemi fisici. La ragazza ha 23 anni, è di origine egiziana ma vive in provincia di Roma, a Ladispoli.

Leonardo Brum si scaglia contro Isola dei famosi 2025 dopo ritiro: "Mancato rispetto"/ Getta ombre su reality

Jasmin Salvati, l’infanzia difficile e l’esperienza a Italia Shore: perché è stata espulsa

L’infanzia della ‘nuova naufraga’ dell‘Isola dei famosi non sempre è stata sereno, è stata adottata da una famiglia italiana quando aveva due anni ma con i suoi genitori adottivi ha avuto molti problemi. L’ex di Spadino ha ritrovato la madre naturale e i suoi due fratelli quando aveva 13 anni, anche loro come lei erano stati adottati.

Jasmin Salvati non è un volto nuovo nel mondo della televisione, nel 2022 infatti ha partecipato a Ex On The Beach, l’anno scorso invece ha fatto parte del cast di Italia Shore, dove ha conosciuto Spadino. Il suo percorso è stato però interrotto a causa del suo comportamento violento, la redazione infatti aveva deciso di squalificarla perché era stata aggressiva nei confronti di un altro concorrente. Stando a quanto ha rivelato Davide Maggio la ragazza approderà in Honduras nella puntata di domani, mercoledì 28 maggio 2025, in molti sono curiosi di scoprire come affronterà l’esperienza all’Isola dei famosi.

Chiusura anticipata per l'Isola dei Famosi 2025?/ "Due nuovi ritiri, produzione in crisi": cosa succede