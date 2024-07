CHI È JASMINE PAOLINI? UN 2024 FENOMENALE

Chi è Jasmine Paolini? Ce lo siamo chiesti più volte nel corso degli ultimi mesi, o meglio sono arrivate parecchie risposte su questa tennista che ha avuto un 2024 francamente fuori da qualunque pronostico, in termini positivi. Nata a Castelnuovo di Garfagnana, provincia di Lucca, il 4 gennaio 1996: ventottenne dunque, e lo sottolineiamo non tanto per fare i conti in tasca a Jasmine quanto perché il dato anagrafico è importante per stupirci ancor più dei suoi risultati. Jasmine Paolini, grazie all’origine polacca della madre, ha anche questa lingua nell’arsenale: più volte da piccola è stata a Lodz, ma la crescita è avvenuta appunto nel lucchese.

Chi è dunque Jasmine Paolini? Una giocatrice che fino al 23 febbraio 2024, cioè cinque mesi fa, aveva giocato quattro finali Wta: una vinta a Portorose nel 2021, tre perse di cui due nel 2023. Tutte di categoria 250: risultati insomma più che modesti, tra l’altro conditi da quattro vittorie negli Slam in 16 apparizioni, e per vittorie intendiamo nei singoli match. Ovvero: Jasmine Paolini aveva un record di 4-12 nei Major, e alla domanda “chi è Jasmine Paolini” avremmo potuto rispondere che fosse una solare tennista professionista, rappresentante dell’Italia in Fed Cup, ma poco altro. Poi, improvvisamente, la svolta.

CHI È JASMINE PAOLINI: LA CARRIERA

Cominciata all’inizio dell’anno: alla domanda chi è Jasmine Paolini si è potuto cominciare a rispondere che avesse raggiunto gli ottavi agli Australian Open, risultato ottimo e in controtendenza con la carriera. Il punto è che c’è stato di più: è arrivato febbraio e la lucchese ha incredibilmente messo in bacheca il Masters 1000 di Dubai, una vittoria sorprendente ma, da qualche parte si diceva pur con tutto l’orgoglio per il successo di un’italiana, anche abbastanza “comune” nel panorama del tennis femminile, che ogni tanto lascia spazio a queste imprese. Ecco, peccato che per Jasmine Paolini non sia rimasto un risultato isolato: anzi, la toscana è letteralmente esplosa.

Chi è Jasmine Paolini? Una giocatrice che tra giugno e luglio, clamorosamente, ha infilato le finali consecutive al Roland Garros e a Wimbledon. Le ha perse contro Iga Swiatek e Barbora Krejcikova ma, per dire, nessuna giocatrice le aveva giocate in fila dai tempi della dominante Serena Williams. In aggiunta, la Paolini ha iniziato a giocare in doppio con Sara Errani: vittoria agli Internazionali d’Italia, sconfitta in finale al Roland Garros, qualificata alle Olimpiadi 2024 Parigi anche nel doppio. Chi è Jasmine Paolini oggi? La giocatrice numero 5 del ranking Wta, che arriva ai Giochi con ottime possibilità di vincere anche due medaglie.

CHI È JASMINE PAOLINI: IL FUTURO

Adesso chi è Jasmine Paolini lo sappiamo; chi sarà, è tutto da scoprire. Abbiamo parlato del fatto che la lucchese abbia già compiuto 28 anni: una giocatrice che non era mai arrivata al terzo turno di uno Slam ha improvvisamente avuto un mese straordinario, e il discorso relativo alla classifica mondiale conta il giusto perché, lo sappiamo, il sistema con cui vengono formati i ranking concede molto spazio ai balzi in avanti, essendo di fatto stilato sui risultati della stagione precedente. La vera domanda da porsi, mentre scopriamo e ricordiamo chi è Jasmine Paolini, è se la sua sia un’ascesa straordinaria destinata a rimanere isolata, o se invece avrà un esito continuativo.

Un esempio lo si potrebbe fare con Sara Errani, lei pure esplosa sulla scena abbastanza improvvisamente per essere straordinaria doppista e calare; la bolognese se vogliamo è durata abbastanza ma non troppo, è apparsa comunque prima sulla scena (anagraficamente parlando) e curiosamente, quasi a chiudere un cerchio, proprio con la Paolini sarà testa di serie numero 3 nel torneo di doppio alle Olimpiadi 2024 Parigi. Tuttavia, e questo chiaramente non per “gufare”, si sono viste tante tenniste che anche improvvisamente hanno avuto un momento pazzesco salvo poi rientrare nei ranghi. Scopriremo la verità strada facendo…