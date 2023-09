JASMINE ROTOLO È GLORIA GAYNOR A TALE E QUALE SHOW 2023/ Il ricordo di mamma Stefania: “Infanzia difficile”

Tale e Quale Show 2023 prosegue con il sesto concorrente che è Jasmine Rotolo, figlia d’arte di Stefania Rotolo. Ed è proprio di lei che parla la concorrente: “Io e mamma ballavamo e cantavamo insieme, lei ci teneva tanto, era la sua passione e l’ha trasmessa anche a me. Io sono figlia di ragazza madre, papà non l’ho mai conosciuto e mamma mi ha lasciato quando avevo 9 anni. Insomma, la mia infanzia non è stata proprio facile.” Sul palco porta Gloria Gaynor con ‘I will survive’.

Malgioglio scambia Ginevra Lamborghini con Elettra: "Non sapevo avesse una sorella"/ "Sei più bella di lei"

L’esibizione va molto bene; poi la parola passa alla giuria. Loretta Goggi: “È stata molto brava!”. Tocca poi a Malgioglio: “Mi hai molto emozionato! Io ho lavorato tanto con tua madre, che aveva di straordinario la modernità, era avanti anni luce! Certo il paragone con Gloria non è fattibile”. Tocca poi a Panariello che si complimenta con la concorrente. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Tale e Quale Show 2023, 1a puntata/ Diretta, concorrenti ed imitazioni: Ginevra Lamborghini stupisce tutti

Jasmine Rotolo diventa Gloria Gaynor a Tale e quale Show 2023: sfida difficile per la figlia di Stefania

Tutto pronto per la prima puntata di Tale e Quale Show 2023. Per Jasmine Rotolo la suggestiva sfida di interpretare Gloria Gaynor, la regina indiscussa della disco music. Occorrerà un lavoro certosino per convincere i giurati, sia dal punto di vista interpretativo sia per il trucco e la mimica. Gloria Gaynor è una vera e propria leggenda della musica disco, resa celebre da brani iconici come “I Will Survive”.

La sua voce potente e la sua presenza carismatica sul palco hanno reso Gloria una delle artiste più amate di tutti i tempi. Riprodurre la sua energia e il suo stile non è affatto un compito semplice per Jasmine Rotolo, pronta a raccogliere la sfida. Il pubblico di Tale e Quale Show 2023 non vede l’ora di vedere all’opera i nuovi concorrenti di questa edizione. L’interpretazione di Jasmine, probabilmente, è una di quelle che incuriosisce di più il pubblico, anche per l’alto tasso di difficoltà dell’imitazione.

LORENZO LICITRA È MARCO MENGONI A TALE E QUALE SHOW 2023/ Malgioglio estasiato: "È stato meraviglioso!"

Chi è Jasmine Rotolo, concorrente di Tale e Quale Show 2023

Jasmine Rotolo è una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023, il varietà di successo condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. La cantante italiana è pronta a mettersi in gioco nel popolare programma televisivo di Raiuno. Ma chi è? Conosciamola meglio! Classe 1972, Jasmine è nata il 26 luglio a Roma dalla showgirl Stefania Rotolo e da Tyrone Harris, sassofonista brasiliano. Il padre però non la riconosce e la ragazza cresce con la mamma prendendo il suo cognome. Una infanzia segnata dal collegio, ma nella sua vita una figura essenziale è quella dello zio Alessandro. La musica diventa molto presto la sua migliore amica; all’età di 6 anni comincia a studiare piano dimostrando, da subito, di essere molto portata per il mondo delle sette note.

La vita però ha deciso diversamente per lei, visto che a soli 9 anni perde la mamma Stefania morta per un tumore all’utero. Successivamente Jasmine vive in Africa per tre anni lavorando come assistente turistica per poi cambiare vita in Tunisia. Qui inizia la sua carriera di artista ed interprete con il nome di Jasmine. Nel 1997 torna in Italia e inizia la sua collaborazione con i Sottotone partecipando ai brani di successo “Solo lei ha quel che voglio”, “Dimmi di sbagliato che c’è” e “Chissà ora con chi sei”.

Jasmine Rotolo, figlia di Stefania: dall’infanzia difficile al successo

Nel 2004 inizia Jasmine Rotolo inizia la sua collaborazione con Renato Zero. Due anni dopo duettano insieme sulle note del brano “Nell’angolo”. Sempre nel 2006 pubblica due singoli dal titolo “Dammi” e “Eurorentola”. Nel 2007 arriva a Sanremo Giovani con il brano “La vita subito” e sigla un contratto con con l’etichetta Sony Music e grazie a Renato Zero. Segue il suo primo disco da solista dal titolo “Salutami Jasmine”. Nel 2023 la grande occasione: l’invito di Carlo Conti a partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show.

Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni la cantante parlando proprio della sua partecipazione al seguitissimo varietà televisivo di Rai1 ha rivelato: “avrei paura di imitare un personaggio che non c’entra con me” e ha aggiunto – “non temo i giudici”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA