Javier Martinez, chi è il concorrente del Grande Fratello: dalla pallavolo alla tv

Tra i protagonisti del Grande Fratello troviamo anche Javier Martinez, che proprio oggi compie 30 anni e verrà festeggiato questa sera nella nuova puntata del reality in onda su Canale 5. Il concorrente è nato in Argentina il 27 febbraio 1995; dopo aver vissuto fino ai 12 anni nella sua terra natia, si trasferisce in Italia con la famiglia e nel nostro Paese insegue il suo sogno di diventare un pallavolista professionista.

Forte anche della sua altezza, inizia a praticare questo sport nel ruolo di “spiker”, ovvero schiacciatore, avviando così la sua carriera professionista; durante il suo percorso nella pallavolo ha militato in diverse squadre tra cui Civitanova, Loreto, Foligno e Modica. Ma è nel 2019 che inizia a farsi conoscere al grande pubblico televisivo, quando rientra nel parterre di tentatori di Temptation Island; un’esperienza che gli ha spalancato le porte della notorietà e che gli ha permesso di affiancare alla carriera sportiva anche quella televisiva.

Javier Martinez in tv: Uomini e donne e il percorso al Grande Fratello

Dopo Temptation Island, sempre nel 2019, Javier Martinez è diventato un corteggiatore di Uomini e donne. Durante quell’edizione scese nel parterre per corteggiare la tronista Sara Tozzi, ma la sua esperienza nel programma ebbe breve durata e si concluse nel peggiore dei modi: il ragazzo fu infatti cacciato dalla redazione dopo alcune segnalazioni che lo incastrarono e secondo cui, parallelamente alla sua partecipazione al programma, avrebbe condotto una relazione con un’altra ragazza lontano dalle telecamere.

Lo scorso settembre, invece, Javier Martinez è diventato ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello, arricchendo così il suo curriculum televisivo. Sin da subito il pallavolista argentino è entrato nel cuore del pubblico per la sua dolcezza e spontaneità, facendosi anche notare per diversi intrecci sentimentali. Dopo un avvicinamento a Shaila Gatta, seguito da due brevissimi flirt con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, ora il gieffino si dice felice al fianco di Helena Prestes, con cui sta approfondendo una conoscenza e mandando avanti una relazione, pur tra alti e bassi.

