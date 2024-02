Chi è Jennifer Goicoechea, moglie del cantante Usher/ Il matrimonio a Las Vegas dopo il Super Bowl

Usher e Jennifer Goicoechea, matrimonio ‘lampo’ a Las Vegas

Usher è stato protagonista di una fenomenale esibizione in occasione del Super Bowl LVIII; il cantante ha mandato il pubblico in delirio durante l’Halftime Show, deliziando con un medley mozzafiato prima che l’attenzione tornasse al rettangolo di gioco. Ma come riporta SkyTg24, ad attirare l’attenzione sul cantante non è stata unicamente la performance all’evento più seguito degli States.

Stando a quanto riporta il portale, Usher – ultimato l’impegno al Super Bowl – sarebbe volato a Los Angeles con la sua fidanzata Jennifer Goicoechea per convolare a nozze alla presenza di pochi intimi. Il tutto sarebbe avvenuto in una cappella della città con la madre del cantante – Jonetta Patton – a fare da testimone.

Jennifer Goicoechea, moglie di Usher: le prime dichiarazioni del cantante dopo il matrimonio

“Non vedono l’ora di continuare a crescere i loro figli insieme circondati dall’amore, ringraziano tutti per gli auguri”. Queste le parole di un rappresentante di Usher rilasciate al magazine People – e riportate da SkyTg24 – a proposito del matrimonio a Las Vegas tra Usher e Jennifer Goicoechea. Tra l’altro, anche il cantante avrebbe celebrato con parole dense d’amore la recente unione nuziale. “Quando trovi qualcuno che sai essere un buon partner, naturalmente è un onore e un piacere essere in grado di dividere la vita con qualcuno che vuole dividerla con te e che ama te, chi sei tu”.

Cariche d’amore le parole di Usher, dedicate ovviamente a sua moglie Jennifer Goicoechea. La relazione tra i due è emersa nei primi mesi del 2019, quando ancora si trattava però di rumor e voci. Con il passare dei mesi la liaison è stata poi resa ufficiale fino alla consacrazione del matrimonio avvenuta la scorsa notte. “Sono molto felice, molto fortunato ad avere un’incredibile amica e non solo una partner” – ha raccontato il cantante a People – “Lei è la mia migliore amica e la amo”.











