Jennifer McDaniel, ex moglie di Hulk Hogan: chi è la donna che nel 2010 ha sposato il campione di wrestling? Il matrimonio durato 11 anni

Dopo il divorzio dalla sua prima moglie Linda Claridge, che l’ha lasciato dopo aver scoperto di un suo tradimento nel 2007, Hulk Hogan si è sposato di nuovo con la modella Jennifer McDaniel, con la quale è convolato a nozze nel 2010. Il “sì” è arrivato a Clearwater, in Florida: un matrimonio, il loro, durato 12 anni e terminato nel 2022, quando Hulk ha dichiarato pubblicamente di aver interrotto la sua storia con la modella. La ex moglie di Hulk Hogan è stata attiva nel mondo della moda ma non soltanto: ha recitato anche in diversi film. Nel corso della sua carriera, infatti, ha recitato nel film “Blood Story” del 2010, poi ancora in “Fright Night – Il vampiro della porta accanto” nel 2011. Nel 2013 è stata invece nel cast de “Il luogo delle ombre”.

Calciomercato Udinese News/ Pinamonti o Shpendi per il post Lucca, Payero verso il Palmeiras (24 luglio 2025)

Sembrerebbe che prima di conoscere Hulk Hogan, Jennifer McDaniel facesse la truccatrice professionista. Non sono chiare le circostanze che hanno portato alla conoscenza tra i due ma l’amore potrebbe essere nato proprio grazie alla tv. I due hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla relazione d’amore che li ha visti sposati per undici anni circa: sappiamo però che i due non hanno mai avuto figli.

Figli Hulk Hogan, chi sono Brooke e Nick/ Sono nati dalla prima moglie Linda Claridge

Chi è Jennifer McDaniel, ex moglie di Hulk Hogan: una carriera lampo nel cinema

Jennifer McDaniel, ex moglie di Hulk Hogan, è stata una truccatrice professionista. Successivamente ha lavorato come modella e poi brevemente come attrice. Una carriera, la sua, che sembra essere durata qualche anno: ha recitato infatti in un film del 2010, poi del 2011 e infine del 2013. Da quel momento non si hanno più notizie sulla carriera della McDaniel, che dunque si sarebbe dedicata solamente al suo matrimonio con Hulk Hogan, il wrestler che ha sposato nel 2010, tre anni dopo il divorzio di lui dalla prima moglie, Linda. Dopo di lei, Hulk ha sposato un’altra donna, Sky Daily.