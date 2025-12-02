Jeson canta Inizialmente tu a Sanremo Giovani 2025, un brano che promette davvero molto bene e che parla di seconde opportunità...

C’è anche Jeson tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025, con il brano Inizialmente tu. Il giovane cantante milanese è pronto a giocarsi le sue chance nella competizione diretta da Gianluca Gazzoli e il direttore artistico Carlo Conti. Jeson scalpita per il debutto a Sanremo Giovani 2025, un traguardo che può rappresentare un nuovo punto di partenza ma che è a tutti gli effetti un riconoscimento del lavoro svolto in questi ultimi mesi.

Jeson porta a Sanremo Giovani 2025 il suo vissuto, ma anche una storia fatta di seconde possibilità e opportunità inattese. Il suo percorso nel mondo della musica nasce dapprima da un lavoro pratico e creativo in studio, dove ha avuto modo di contaminarsi con altri professionisti e restare ammaliato dal potere della scrittura.

Questa sera, martedì 2 dicembre, Jeson si gioca tutto con Inizialmente tu. Un brano a cui è molto legato e che, come raccontato dallo stesso artista, è nato in modo quasi casuale. Non è stato pensato per partecipare a Sanremo Giovani 2025, ma presentarlo in gara è stata una conseguenza naturale. Inizialmente tu è infatti una canzone nata quasi per caso, durante una notte estiva ad Alba, nella casa del produttore Pietro Celona.

Questo pezzo unisce forza e fragilità. Parla di seconde occasioni, di scelte difficili e di quelle domande che spesso rimangono sospese. Le parole del ritornello (‘Chi l’ha detto che i treni non partono dopo le sei?’) la dicono lunga sul mood della canzone scritta e cantata da Jeson, pronto a calcare il palco di Sanremo Giovani 2025 dopo mesi in cui ha fatto il pieno di esibizioni soprattutto in estate.