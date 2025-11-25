Tutto su Jessica, una nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Alessio Pili Stella.

Tra le nuove dame del parterre del trono over di Uomini e Donne spunta Jessica, una bellissima donna di 36 anni, con gli occhi chiari, capelli lunghi e una frangia che le incornicia il viso. Con un sorriso radioso, è arrivata nel programma per mettersi sentimentalmente in gioco. Jessica è siciliana. Arriva infatti da Augusta e lavora nell’azienda di famiglia dove si occupa della parte contabile. Non è mai stata sposata e non ha figli. Durante la sua presentazione nel programma di Maria De Filippi ha svelato che la sua, ultima relazione importante risale a cinque anni fa.

Chi è Marta, dama di Uomini e Donne/ Nessun bacio con Federico Mastrostefano: lui reagisce così

Un periodo lungo durante il quale la dama non ha trovato la persona giusta con cui aprire un nuovo capitolo sentimentale della sua vita che, ora, spera di poter aprire nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Jessica e la conoscenza con Alessio Pili Stella a Uomini e Donne

Jessica è arrivata nello studio di Uomini e Donne per conoscere esclusivamente Alessio Pili Stella. Il cavaliere che è tornato nel programma dopo la fine della relazione con Claudia Lenti e che non ha ancora trovato una donna con cui vivere una frequentazione continua, ha deciso di farla restare in trasmissione per poterla conoscere bene.

Chi è Jone, dama di Uomini e Donne/ Esce con Alessio Pili Stella e arriva l'esclusiva

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2025, Jessica si è accomodata al centro dello studio per confrontarsi con Alessio dopo la loro uscita. Jessica, tuttavia, non è l’unica dama con cui il cavaliere è uscito. Accanto a Jessica, infatti, c’è anche Jone con cui il cavaliere si è trovato leggermente meglio.