CHI È JESSICA MATTERA, “UNA VITA DIFFICILE”: LINFOMA DI HODGKIN E UN TUMORE A…

Chi è Jessica Mattera, sorella di Justine, e cosa sappiamo della sua malattia e di una vita che in passato le ha spesso riservato tante sofferenze? Questo pomeriggio, nel corso del nuovo appuntamento con “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, assisteremo al gradito ritorno della poliedrica artista classe 1971 per una nuova intervista con Silvia Toffanin, ma stavolta accompagnata da Vincent e Vivienne Rose, i figli avuti assieme a Fabrizio Cassata. E, in attesa di scoprire cosa racconteranno i tre alla padrona di casa, possiamo spostare il focus su Jessica, meno nota al grande pubblico ma che in coppia con Justine era stata protagonista qualche tempo fa di una emozionante ospitata nel salotto tv del programma Mediaset: scopriamo chi è Jessica Mattera, sorella di Justine, accennando ai suoi problemi di salute e famigliari avuti negli ultimi anni.

Per raccontare chi è Jessica Mattera, sorella minore di Justine, possiamo affidarci a quanto svelato dalla 53enne showgirl e attrice italo-americana, come pure al racconto fatto dalla donna negli studi del rotocalco di Canale 5. Secondogenita di casa Mattera (lei infatti è una classe 1973 e di due anni più piccola della sorella), Jessica come lei è nata in quel di New York ma sin dall’adolescenza aveva avuto a che fare col linfoma di Hodgkin, una forma di tumore molto aggressiva a carico del sistema linfatico e che l’aveva portata a sottoporsi a dei cicli anche pesanti di radioterapia. Quest’evento aveva influito anche sulla vita di Justine che ha candidamente ammesso di aver provato dei sensi di colpa da piccola, dal momento che lei invece stava bene, portandola a soffrire e a buttarsi a capofitto sullo studio. Non solo: secondo lei le cure, negli Anni Ottanta ancora non raffinate come oggi, avrebbero causato alla sorella minore “danni incredibili a cuore e polmoni”.

SORELLA DI JUSTINE MATTERA: “CAPITO IL SUO AMORE SOLO GRAZIE ALLA SOFFERENZA”

All’età di 28 anni, infatti, ecco un nuovo dramma per la donna: scoprendo chi è Jessica Mattera, sorella di Justine, dobbiamo annoverare anche la scoperta di un tumore al seno (con conseguente doppia mastectomia), dal quale tuttavia era fortunatamente guarita: nel frattempo la donna, diventata un’apprezzata personal trainer oltre che insegnante di fitness, si era sposata e aveva avuto due figli prima che il compagno morisse tragicamente in un incidente stradale. “Dopo il linfoma di Hodgkin, il cancro al seno, la scoperta dell’autismo del figlio e il marito morto in un incidente stradale, alla fine c’è stato questo infarto che le è stato quasi fatale” aveva raccontato Justine a Caterina Balivo durante una puntata di “La volta buona”. Per fortuna oggi Jessica, residente in North Carolina dove si trova il resto della famiglia, sta meglio e ha superato anche un brutto litigio con Justine grazie al riavvicinamento dopo l’ultimo malore nel novembre del 2023.

“Perché sei qui? Ti ho cancellato dalla mia vita”: per raccontare chi è Jessica Mattera, sorella di Justine, dobbiamo citare anche quest’episodio con la visita della showgirl respinta dalla donna. Poi, appena saputo che Jessica era forse in punto di morte, la 53enne era tornata da lei. “Non poteva farmi questo, non poteva morire e lasciarmi così. Doveva darmi una seconda possibilità. Sono arrivata quando aveva terminato l’operazione per il trapianto al cuore e si è risvegliata”. “È stato un viaggio difficile, una vita difficile”: così aveva sintetizzato a “Verissimo” i suoi 51 anni la sorella minore dell’attrice. E a proposito dell’infarto e dell’intervento a cui si era sottoposta: “Mi avevano già dato l’estrema unzione, ma mio figlio Derek ha detto ai medici di continuare a rianimarmi” aveva svelato la diretta interessata alla Toffanin. E sul rapporto con Justine aveva aggiunto: “C’è voluta questa sofferenza per rendermi conto quanto mia sorella mi amasse…”.