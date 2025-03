Il percorso di Jessica Morlacchi al Grande Fratello è probabilmente stato uno dei più complessi di questa edizione, oltre che dei più movimentati. Soprattutto, questa avventura ha dato occasione al pubblico di conoscere la cantante oltre la parte puramente artistica, scoprendo tanto di lei e della sua vita privata. Jessica, infatti, si è raccontata a 360 gradi, parlando anche di aspetti molto delicati e provati, come l’aver sofferto di depressione e attacchi di panico.

Jessica Morlacchi diventa nota al pubblico attraverso i Gazosa, una band che, nei primi anni 2000, ottiene un grandissimo successo, vincendo anche Sanremo con la canzone ‘WWW Mi piaci tu’. Il successo, per quanto soddisfacente, arriva però a travolgere Jessica, che decide di allontanarsi dai riflettori e dalla musica. Inizia così per lei un periodo molto complicato, da lei raccontato anche al Grande Fratello: “Ho di attacchi di panico ma anche di depressione. Non riuscivo ad alzarmi dal letto e dormivo tutto il giorno”, le sue parole.

Jessica Morlacchi: la lotta contro la depressione e l’ex fidanzato Davide

Situazione confermata anche dai genitori, Mauro e Marina, che hanno raccontato di una situazione andata avanti per anni, durante i quali “Jessica si chiudeva nella sua camera e non usciva mai”. È stato uno psichiatra ad aiutarla ad uscire da questa drammatica situazione e a darle la forza di ricominciare con la vita e poi anche con la musica. Così Jessica è tornata in TV, è tornata a cantare, e poi è iniziata la sua avventura al Grande Fratello. Percorso che è iniziato anche con una speranza da parte di Morlacchi: quella di trovare un fidanzato. Ad oggi, Jessica è infatti single, anche se qualche anno fa ha vissuto una bella storia d’amore con Davide, un pasticciere di 28 anni che la cantante aveva presentato anche pubblicamente a Oggi è un altro giorno. Una storia che, qualche tempo dopo, si è però bruscamente interrotta.