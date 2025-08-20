Chi è Jimmy Ghione, il compagno di Marialaura De Vitis: inviato storico di Striscia la Notizia, i due stanno insieme da più di un anno

Marialaura De Vitis non è nuova a relazioni con uomini molto più grandi di lei. In passato la modella e influencer è stata legata a Paolo Brosio: una relazione che all’epoca ha fatto molto discutere e lasciato a bocca aperta tante persone. Attualmente al fianco della modella e influencer c’è un’altra persona del mondo dello spettacolo: si tratta di Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia. Un volto di certo non nuovo del mondo della tv, anzi.

La storia d’amore tra Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione sembra andare avanti ormai da diverso tempo ma l’ufficialità della relazione è arrivata solo dopo le voci e le indiscrezioni durate mesi. I due sono stati infatti paparazzati insieme per la prima volta a novembre del 2023 ma solamente più avanti hanno confermato la loro storia, che ormai dunque andrebbe avanti da quasi due anni. Nonostante l’enorme differenza di età di ben 34 anni, Marialuara e Jimmy sembrano felici insieme e sereni: chi li conosce li descrive come “inseparabili”.

Chi è Jimmy Ghione, il compagno di Marialaura De Vitis: volto di Striscia la Notizia

Jimmy Ghione è l’inviato storico di Striscia la Notizia. La sua carriera, prima di arrivare in tv, è cominciata nel mondo dei fotoromanzi: bellissimo e molto corteggiato, per tanti anni ha recitato, prima di approdare appunto in televisione e in particolar modo al tg satirico. La storia con Marialaura De Vitis sarebbe esplosa a novembre del 2023 ma confermata solamente qualche mese più tardi. Da quel giorno i due vivono liberamente la loro storia d’amore, seppur senza troppe manifestazioni pubbliche.

“Ho 60 anni, ma, insomma, non è che proprio ci sto male con una che è comunque laureata, ha anche un suo passato” ha commentato Jimmy Ghione a Novella 2000, confermando dunque la storia con Marialaura. I due, nonostante la grande differenza di età, sembrano vivere serenamente la loro storia d’amore.