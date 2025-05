“Wasted love” è la canzone presentata dal cantante austriaco JJ. Il brano è stato pubblicato nel marzo 2025 e ha raggiunto la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 nonostante l’alto livello degli altri concorrenti in gara, così come ovviamente anche il suo. Il brano di JJ, “Wasted love”, è una combinazione di lirismo ed elettronica. Proprio l’Austria è stata vista fin dall’inizio della competizione come una delle favorite per la vittoria e anche i commenti dei fan vanno più o meno su questa strada, essendo il brano di JJ molto amato dal pubblico. Per questo, sotto il post che annuncia il passaggio in finale di JJ, non mancano i commenti di giubilo e di immensa felicità.

Chi è il vincitore Eurovision 2025/ Classifica e podio: l'Austria vince con JJ e Wasted Love

“La miglior canzone, la miglior voce. Così emozionante”, “Questo è il mio vincitore. Sono ucraina, vivo negli Stati Uniti e sto mandando voti per l’Ucraina”, “Lui è il vincitore di questo Eurovision Song Contest 2025”: questi alcuni dei commenti dei fan appassionati sotto la notizia del passaggio in finale dell’Eurovision 2025 di JJ, nome d’arte scelto da Johannes Pietsch, cantante viennese classe 2001. La sua canzone, “Wasted love”, è stata scelta per l’Eurovision Song Contest 2025 ed è piaciuta talmente tanto ai fan da volare in finale. Ma quali sono le sue chance di vincita?

Gabry Ponte vince Eurovision 2025? Il dj tra i favoriti: com'è andata l'esibizione/ Polemica su plagio?

JJ con “Wasted love” all’Eurovision 2025: è tra i super favoriti!

Secondo i bookmakers, JJ con “Wasted love” è uno dei favoriti per la vittoria finale. Il cantante, infatti, ha portato una canzone che è piaciuta molto al pubblico e per questo fin da subito i bookmakers hanno puntato su di lui, considerandolo come uno dei favoriti per la vittoria dell’Eurovision 2025. In particolar modo, secondo le quote della Lottomatica, la vittoria dell’Austria è quotata a 4 euro. Più avanti solo la Svezia, che viene vista come la strafavorita con la quota di 1.85. Dunque l’Austria ha tantissime possibilità di vincere questo Eurovision 2025, almeno secondo la legge delle probabilità.