JJ è il cantante rappresentante dell’Austria all’Eurovision 2025. Il controtenore dalla voce inconfondibile, capace di raggiungere altezze da soprano, si è fatto già conoscere ed apprezzare nel mondo della musica classica. Un talento enorme quello di Johannes Pietsch, classe 2001 nato a Vienna ma cresciuto a Dubai, che da sempre si è appassionato al mondo della musica. JJ, infatti, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica partecipando nel 2020 quando ha partecipato a The Voice UK. La grande occasione arriva l’anno dopo, nel 2021, quando partecipa al talent show televisivo Starmania dove riesce a farsi notare da critica e pubblico grazie alla sua straordinaria voce ed estensione vocale raggiungendo anche la finale.

Thomas Spitzer, chi è il marito di Hazel Brugger/ YouTuber e autore di podcast: insieme anche nel lavoro

Ora per l’artista austro-filippino è arrivato il momento di puntare ancora in grande visto che è stato selezionato per rappresentare l’Austria alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025. Il cantante si presenta in gara con il brano “Wasted Love”: sarà lui il vincitore?

Chi è JJ, il cantante di Wasted Love, il brano che rappresenta l’Austria all’Eurovision 2025

Per la prima partecipazione all’Eurovision 2025 dove rappresenta l’Austria, JJ (Johannes Pietsch) ha deciso di presentare un brano che racconta l’amore corrisposto. Si tratta di Wasted Love che il cantante ha raccontato così: “questa canzone cattura perfettamente la mia esperienza con l’amore non corrisposto”. Un vero e proprio strazio quando si ama qualcuno, ma non si ha la possibilità di donare quel sentimento.

Chi sono Abor & Tynna con ”Baller” all'Eurovision 2025/ Fratelli austriaci: in gara con la Germania

Il cantante parlando proprio della canzone ha precisato: “ci si sente come alla deriva in mare su una fragile barca di carta”. Nonostante tutto il brano ha anche un significato positivo, visto che amare, anche se non corrisposti, è di per se qualcosa di bellissimo e raro in una società oramai sempre più orientata sull’individualità. Un messaggio chiaro e profondo quello di JJ che potrebbe fare breccia nel cuore degli ascoltatori dell’Eurovision 2025.