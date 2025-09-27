Jlenia Intravaia Firulottina, chi è la moglie di Carlo Aloia: uniti dalla passione per la danza, sono sposati dal 2019 e hanno una figlia di nome Michelle

Chi è Jlenia Intravaia Firulottina? Oggi andiamo a conoscere meglio la moglie di Carlo Aloia, con il quale è diventata mamma per la prima volta della piccola Michelle. Lui, ballerino storico di Ballando con le Stelle, aveva vissuto un’edizione piuttosto scoppiettante assieme a Sogna Bruganelli, e ad un certo punto proprio per il parto della donna si era assentato dal programma. E anche la bellissima Jlenia fa parte del mondo della danza e ha ballato in contesti di carattere internazionale.

Chi è Beppe Convertini: lavoro e vita privata/ Ha una fidanzata o un compagno? La secca replica

Sin da piccola Jlenia Intravaia Firulottina ha mosso i suoi primi passi di ballo latino. Pensate che aveva solo quattro anni quando le è nata la passione per la danza, cosa che l’ha portata a studiare costantemente e allenarsi per farne un vero e proprio lavoro. E così è stato, ha sempre ballato e ricevuto un grande successo, così da costruirsi una grande carriera in giro per il mondo. Tempo fa, Jlenia Intravaia Firulottina ha partecipato anche allo show intitolato “Burn the floor“, e grazie al programma ha condiviso un’avventura strabiliante con il marito Carlo Aloia, girando con lui in diverse nazioni.

Graziano Di Prima, marito di Giada Lini/ Il primo incontro ad Amici e nel 2022 le nozze

Jlenia Intravaia Firulottina, la dolce dedica per la figlia Michelle: “Benvenuta al mondo principessa di mamma e papà”

Jlenia Intravaia Firulottina vanta una carriera incredibile. In particolare ha ballato in Canada, in Spagna e in Russia, diventando parte integrante di alcuni corpi di ballo prestigiosi ed è stata scritturata anche per Rock of Ages, musical che si è tenuto a Broadway. Sul suo profilo Instagram si nota oltre all’amore per la danza, anche quello per la famiglia, in particolare per la figlia Michelle nata nel 2024. All’epoca aveva dato l’annuncio con parole dolcissime: “Ciao a tutti , mi chiamo MICHELLE ALOIA. Sono nata il 15 Novembre 2024. Sono una bimba di 3,070 kl e sono del segno dello SCORPIONE. Stiamo bene e devo dire che sono davvero uguale al mio papà, “il mento non mente“. Benvenuta al mondo principessa di mamma e papà’“.