La prima volta sul palco dell’Ariston, la grande occasione attraverso la vetrina più importante della musica italiana: Joan Thiele arriva a Sanremo 2025 probabilmente consapevole di non aver nulla da perdere trattandosi di un debutto. Con la canzone ‘Eco’ ha attirato l’attenzione su di sé e le prime opinioni ancor prima delle performance sanremesi – basandosi sul testo – lasciando intravedere ottime aspettative per quello che sarà il debutto nella kermesse.

TESTO 'ECO', CANZONE JOAN THIELE/ Analisi e significato (Sanremo 2025): le idee battono la rabbia

Joan Thiele sarà anche una ‘matricola’ a Sanremo 2025 ma non lo è dal punto di vista artistico; giovane ma già protagonista nella scena musicale con diverse collaborazioni di spicco. Da Elodie a Myss Keta, altre due ‘regine’ del pop italiano; insomma, con il brano ‘Eco’ è lecito aspettarsi reminescenze del genere in questione e soprattutto un buon risultato pur trattandosi di un debutto. Per la prima serata – 11 febbraio 2025 – Joan Thiele dovrà rompere il ghiaccio per arrivare all’ultimo atto come fosse un percorso in discesa.

Joan Thiele ha un fidanzato? L'ex relazione londinese/ "Grazie alla rottura ho iniziato a cantare in Italia"

Joan Thiele a Sanremo 2025 con la canzone ‘Eco’: “Quando l’ho scritta…”

A proposito della canzone ‘Eco’ di Joan Thiele a Sanremo 2025, lei stessa ai microfoni di RaiPlay ha provato a dare un’immagine dei messaggi nascosti tra le righe e del significato che, come sempre, si presta anche alle libere interpretazioni degli appassionati. “L’importanza di difendere un’idea”, questo il tema di fondo e poi una dedica importante per una persona fondamentale nella vita della giovane artista. Un concetto che promette intensità dal punto di vista del significato e sicuramente amplifica le attese per quella che sarà la performance: “Quando ho scritto questa canzone ho iniziato a piangere, spero di riuscire a trasmettere queste emozioni anche agli altri”.

Anche Joan Thiele come altri esordienti a Sanremo 2025 ha sottolineato il valore della partecipazione alla kermesse pensando ai grandi che hanno calcato il palco dell’Ariston. Una grande euforia unita ad altrettanta emozione: “E’ un grande onore e una grande occasione per raccontarmi”.