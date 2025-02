Joan Thiele supera la prova Sanremo 2025 con Eco: per il web è una vera sorpresa

Joan Thiele scalda i motori in vista del ritorno a Sanremo 2025, con la terza serata che la vede tra le protagoniste sul palco. Nota agli addetti ai lavori e “sconosciuta” al grande pubblico, la giovane cantautrice vuole cavalcare l’entusiasmo della prima serata, in cui grazie a Eco (clicca qui per il video) ha conquistato l’approvazione del web. Tanti commenti positivi si leggono sotto il video della sua esibizione, pubblicato su YouTube nell’account ufficiale Rai. Evidentemente per molti spettatori Joan Thiele e la sua Eco sono stati una vera sorpresa.

Massimo Ranieri, cos'è successo all'occhio destro?/ Giallo a Sanremo 2025: "Dalle lenti di Fedez al rosso..."

“Una rivelazione totale anche se non l’aveva mai sentita prima”, scrive entusiasta un utente della rete. “E’ gigantesca, canzone di livello assoluto”, si legge ancora tra i commenti. Insomma la raffinatezza di Joan Thiele sembra aver lasciato il segno a Sanremo 2025, ma la cantante riuscirà ad avvicinarsi alla top five in classifica al termine della terza serata?

SIGNIFICATO TESTO SE TI INNAMORI MUORI di NOEMI/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Chi è Joan Thiele che canta Eco a Sanremo 2025: una gavetta di contaminazioni

Il nome di Joan Thiele, che a molti magari non dirà moltissimo, è nel mondo della musica dal 2016. In questi anni ha cercato la sua strada, contaminandosi della cultura musicale che dice di apprezzare di più, studiando Mina, Ornella Vanoni, Lauryn Hill e molti altri. Il Festival di Sanremo 2025, con la canzone Eco, è la sua prima grande occasione per parlare a milioni di telespettatori e farsi conoscere.

“Non avrei mai immaginato di essere qui”, ha raccontato in una intervista riportata da Il Giornale di Brescia. “Solo negli ultimi anni ho iniziato a scrivere in italiano cercando lì il mio suono. Quindi è un onore poter portare la mia musica qui”, ha ribadito Joan Thiele. Ora per la cantante di Eco non resta che tornare sul palco con il massimo dell’entusiasmo. L’Ariston la aspetta…

Marica Coco, chi è la mamma di Samuele Parodi 'tuttologo' di Sanremo 2025/ Attrice di Don Matteo e non solo