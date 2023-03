Chi è Jody Proietti, nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi/ Ballerino di Boomerissima

Alessia Marcuzzi e Jody Proietti, i primi scatti della nuova liaison

Dopo una lunga pausa dall’attività televisiva – complice la rottura con Mediaset – Alessia Marcuzzi è tornata sul piccolo schermo tra le file della Rai con il nuovo format di successo “Boomerissima”. Al di là del nuovo impegno, la conduttrice sembra aver ritrovato anche il tempo per dedicarsi all’amore. Come testimoniato dalla paparazza pubblicata dal settimanale Chi, Alessia Marcuzzi si gode il dolce momento con Jody Proietti; conosciuto proprio grazie al nuovo programma in quanto parte del corpo di ballo. Stando alle foto pubblicate sul settimanale, i due si sono concessi una romantica serata, teoricamente, lontani da occhi indiscreti.

Le voci sul flirt tra Alessia Marcuzzi e Jody Proietti sono iniziate a circolare alcune settimane fa, ma ancora non era nota l’identità del presunto ballerino che avrebbe fatto breccia nel cuore della conduttrice. Il danzatore vanta un curriculum televisivo già piuttosto ampio; dal reality Italian Academy nel 2009 a diverse collaborazioni con Amici e Tale e quale show. L’interesse attuale è però tutto rivolto alla nuova relazione, prontamente “catturata” dai fotografi e riportata dal settimanale Chi. La ricostruzione vede Jody Proietti ben vestito fuori al teatro Brancaccio, evidentemente in attesa di essere in dolce compagnia.

Alessia Marcuzzi e la nuova fiamma Jody Proietti: il ballerino la raggiunge a casa

Le varie foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano come, dopo alcuni minuti di attesa, all’esterno del teatro Brancaccio arrivi anche Alessia Marcuzzi accompagnata dalla sua inseparabile amica Ezia Modafferi. Mentre quest’ultima è impegnata a trovare una collocazione per l’auto, la conduttrice raggiunge Jody Proietti per salutarlo con dolce e caloroso abbraccio. Entrambi sembrano quasi impacciati, in particolare il ballerino; ma dall’estrema vicinanza e dalle carezze catturate dagli obbiettivi è evidente la tenerezza di un sentimento ancora agli albori. A testimoniare la bella serata ha partecipato anche lo stesso Jody Proietti, che con un post su Instagram con un mazzo di rose in bella vista ha immortalato le sensazioni di quella serata.

Dopo il saluto al teatro Brancaccio, Alessia Marcuzzi e Jody Proietti proseguono la serata tra l’Hotel Vala – probabilmente per consumare la cena – e un locale da piano bar. Agli occhi attenti dei fotografi non è però sfuggito un particolare che riguarda la conclusione della serata. Apparsi già più sciolti all’uscita dal locale, i due sembrano separarsi con il ballerino che cammina solo in una direzione che solo dopo sarà chiara. Infatti, Jody Proietti, con la notte ormai tarda, si reca proprio presso l’abitazione di Alessia Marcuzzi per concludere l’incontro – come ipotizza il settimanale – con una dolce buona notte.











