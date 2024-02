Chi è Jolanda Renga, a Sanremo 2024 per papà Francesco/ Nata dall’amore con Ambra Angiolini…

Una fan speciale per Francesco Renga a Sanremo 2024 nella serata delle cover, nella quale si esibirà con Nek in un “medley hit”. Per lui, infatti, all’Ariston c’è Jolanda, figlia del cantante e di Ambra Angiolini. Ad annunciare la presenza della ragazza è stata proprio la soubrette e giudice di X Factor in un post su Instagram. “E stasera a Sanremo c’è la mia bella Jolanda per il suo papà” ha scritto sui social Ambra.

Ma chi è Jolanda Renga, figlia di Francesco e Ambra Angiolini? La ragazza qualche tempo fa al Corriere della Sera ha rivelato di avere un desiderio: scrivere i test del papà. “Io glielo dico sempre! Lui risponde sì, ma poi non se ne fa mai nulla. Quindi mi sono stufata, ora si arrangia”. La sua strada, infatti, è proprio quella delle parole: “La scrittura mi ha aiutata a rileggere determinati avvenimenti della mia vita e a capire che non avevo sempre sbagliato io, potevo essere meno dura con me stessa” ha rivelato. Jolanda, parlando dei genitori, ha sottolineato: “Penso di assomigliare di più a mia madre: sono determinata come lei, ci piace esporci per una giusta causa. Papà è più silenzioso, ama stare nella comfort zone. Però sono testarda come tutti nella mia famiglia”.

Francesco Renga in coppia con Nek per Sanremo 2024

Francesco Renga partecipa a Sanremo 2024 con Nek con il brano “Pazzo di Te”. Nonostante i due artisti siano tra i più amati del panorama artistico italiano, la loro partecipazione in coppa sul palco dell’Ariston non ha sortito l’effetto sperato. Il brano, infatti, sembra non aver convinto: troppo classico, forse troppo poco moderno. Insomma, una delusione secondo i critici e il pubblico. Non è chiara la loro posizione nelle prime serate, considerando che quest’anno è stata resa nota solamente la top 5 con dunque i primi cinque posti. E nelle varie serate, la coppia non è mai stata nella top 5.

