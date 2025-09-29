Jonas Pepe escluso dal Grande Fratello? Perché il modello è misteriosamente scomparso dal cast? Cosa sappiamo su di lui

Jonas Pepe “scomparso misteriosamente” dal cast del Grande Fratello: perché?

Jonas Pepe c’è o non c’è? Il quesito si infiamma tra i fan del Grande Fratello, che avevano già preso in simpatia il nuovo concorrente. All’improvviso però, il video di presentazione del ragazzo è stato rimosso dal profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello, scatenando una serie di interrogativi e dubbi sul suo ingresso nella casa. Dunque, perché Jonas Pepe è stato tolto dai concorrenti? La risposta non dovrebbe deludere chi aveva già manifestato apprezzamento per il ragazzo, poiché quest’ultimo dovrebbe partecipare regolarmente al reality.

Floriana Secondi/ Dal Grande Fratello al periodo difficile col figlio Domiziano: "Lo portai dall'esorcista"

Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, il Grande Fratello avrebbe rimosso volontariamente il video dai suoi account per alimentare la suspense e non fornire troppi indizi sui nuovi concorrenti. Jonas Pepe dunque dovrebbe essere ancora nel cast di quest’anno, al contrario di quanto era stato ipotizzato sul web. Secondo alcuni internauti, infatti, Jonas Pepe era a rischio esclusione, anche se il motivo non si è mai capito.

Chi è la fidanzata Francesco Rana? Vita privata concorrente Grande Fratello 2025/ L'indizio bomba dai social

Jonas Pepe pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello: l’ipotesi esclusione era solo un falso allarme?

Sempre stando ad un’indiscrezione rilanciata da Fanpage.it, infatti, Jonas Pepe non sarebbe affatto a rischio per il nuovo Grande Fratello. Il ragazzo dovrebbe varcare regolarmente la porta rossa questa sera e chi sperava di vederlo all’opera e di conoscerlo non resterà deluso. Di Jonas Pepe sappiamo che è un modello, ha un profilo Instagram seguito da circa 2mila persone (lo trovate qui), e non pare sia fidanzato. Non sappiamo, al momento, l’età. Jonas, sembra, sarà tra i primi ad entrare nella casa più spiata di Italia ed una volta entrato a Cinecittà, forse, anche il suo video di presentazione tornerà regolarmente sui social ufficiali del programma.

Cristina Plevani, chi è, ha un fidanzato?/ Dal Grande Fratello vinto all'amore: "Single si sta bene ma..."

Un piccolo giallo alimenta la vigilia del Grande Fratello Nip. Jonas Pepe appare e scompare dagli account del GF, ma ora è pronto a calarsi in una nuova realtà. Appuntamento allora fissato per questa sera, lunedì 29 settembre, su Canale 5.