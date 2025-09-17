Chi è Jonas, secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 presentato da Simona Ventura in un nuovo promo tv: "Studia, ama la filosofia e..."

Grande Fratello 2025, i primi promo svelano i futuri concorrenti

Cresce sempre di più l’attesa per il Grande Fratello 2025, in partenza da lunedì 29 settembre. Ormai tutto è pronto per l’inizio di una nuova edizione che, è ben risaputo, darà un taglio netto con il passato grazie a numerosissime novità. Non solo la conduzione, con il passaggio di testimone tra Alfonso Signorini e Simona Ventura, ma anche con il cast di concorrenti che sarà popolato solamente da personaggi sconosciuti al pubblico.

Novità anche per quanto riguarda la durata, che sarà drasticamente ridotta rispetto alle precedenti edizioni e dovrebbe arrivare a 3 mesi circa, e gli opinionisti, che saranno 3 ex amati e storici volti del reality: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

Intanto, però, i promo della nuova edizione stanno già iniziando a circolare sul piccolo schermo sulle reti Mediaset e riguardano soprattutto il cast. Sono stati infatti svelati i primi concorrenti ufficiali; il primo si chiama Matteo ed è un pugile definito “un gigante buono“. Il secondo è stato invece annunciato in un altro promo e si chiama Jonas.

Jonas, chi è il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025

Ma chi è Jonas, il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 ad essere stato svelato da Simona Ventura, subito dopo Matteo? Nel nuovo promo del reality si vede la conduttrice presentare il futuro inquilino della Casa, un ragazzo pronto ad entrare “con tutta, ma proprio tutta, la sua follia“.

A seguire, alcuni dettagli sulla vita e le passioni del futuro concorrente: “Studia all’università, ama la filosofia ma non chiedetegli di essere diplomatico. È esperto in arti marziali ma è con le parole che sferra i colpi più decisi: è un animo ribelle, sempre alla conquista dell’amore vero. Ha cercato per mesi la fortuna in Cina, ora ci prova nella Casa più spiata d’Italia“.

Matteo e Jonas sono dunque le prime certezze del futuro Grande Fratello 2025, i primi due tasselli di un mosaico di concorrenti pronto ad essere pian piano svelato nel corso di questi giorni, in vista del debutto del 29 settembre.