Tutto su Jone, dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Alessio Pili Stella.

Arrivata nello studio di Uomini e Donne per conoscere Alessio Pili Stella, Jone è diventata ufficialmente una nuova dama del parterre del trono over, pronta a conoscere non solo Alessio, ma anche altri cavalieri presenti in trasmissione. Mora, capelli lunghi, fisico snello ed esile, Jone è una delle dame più belle presenti nel parterre e il suo arrivo ha subito colpito Alessio Pili Stella che ha deciso di trattenerla in trasmissione, dopo averla conosciuta, per poterla conoscere.

Lone ha 35 anni, è nata a Milano ma vive in una delle zone più belle d’Italia dove riesce a godersi la pace e la tranquillità che offre il Lago di Garda. Nella vita lavora come agente di commercio, motivo per cui viaggia spesso e ha una vita abbastanza dinamica.

Jone e Alessio Pili Stella: la conoscenza continua a Uomini e Donne

Dopo essersi conosciuti e aver scambiato qualche parola, Alessio Pili Stella e Jone hanno deciso di conoscersi ed uscire insieme. Il primo appuntamento ha così portato Alessio a confermare l’intenzione di portare avanti la frequentazione avendo trovato nella dama una donna piacevole da conoscere. I due, per la prima uscita, hanno deciso di concedersi una serata movimentata e, prima di salutarsi, c’è stato anche un bacio.

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre 2025, Jone e Alessio Pili Stella tornano ad accomodarsi al centro dello studio. Nonostante la presenza di Gianmaria, un nuovo cavaliere del parterre che sembra particolarmente interessato alla dama, Alessio decide di portare avanti la frequentazione che, però, come svelano le anticipazioni, finirà nelle prossime puntate.