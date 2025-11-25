Tutto su Jone, dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Alessio Pili Stella.

Jone è una nuova dama del trono over di Uomini e donne che è arrivata in trasmissione per conoscere Alessio Pili Stella. Bellissima, Jone ha 35 anni e lavora come agente di commercio. Il primo incontro con il cavaliere del trono over è andato bene e Alessio ha deciso di farla restare per poterla conoscere. Single da diverso tempo con l’ultima storia importante che risale al 2023. Jone, tuttavia, durante il primo incontro con Alessio, ha svelato che, dopo quella storia importante, ha comunque avuto un’altra, breve relazione.

Di Jone, tuttavia, non ci sono ulteriori informazioni anche se, dai pochi dettagli che ha fornito, pare che non sia mai stata sposata e che non abbia figli. La sua presenza ha così colpito tantissimo Alessio con cui ha avuto già il primo appuntamento.

Jone: baci con Alessio Pili Stella a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2025, Jone è stata una delle protagoniste. La dama, infatti, si è accomodata al centro dello studio. Al suo fianco si è seduta anche Jessica che, esattamente come Jone, è uscita con Alessio Pili Stella il quale, dopo un aperitivo e un dopo cena, ha deciso di chiudere con Jessica in cui ha visto solo un’amica.

Discorso diverso, invece, per Jone con cui ha vissuto una serata bella, movimentata avendo scelto un locale simile alla discoteca. Alessio, poi, svela che c’è stato anche un bacio e di voler continuare ad uscire esclusivamente con lei.