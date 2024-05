Chi è Joost Klein, Olanda/ Significato del brano Europapa, seconda semifinale Eurovision 2024

Un turbine di talento e una carica di entusiasmo contagiosa: ecco chi è Joost Klein, il cantautore olandese che porterà la sua irresistibile energia sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024 con la sua travolgente Europapa.

Nato a Leeuwarden nel 1997, Joost Klein si destreggia con abilità tra generi musicali diversi, spaziando dall’hip hop alla musica elettronica, passando per l’indie rock. La sua carriera, iniziata su YouTube con il nome d’arte EenhoornJoost, è costellata di successi: dalla vittoria del prestigioso Popprijs 2023 al primo posto nelle hit parade tedesche, svizzere e austriache con il brano Friesenjung. “È un sogno che si avvera! Portare la mia musica sul palco dell’Eurovision è un’opportunità incredibile per me. Non vedo l’ora di condividere la mia energia e il mio entusiasmo con tutta l’Europa. ‘Europapa’ è un brano che parla di libertà e di unione. Voglio che la gente si diverta ascoltandola e che si senta libera di esprimersi” ha dichiarato l’artista in occasione dell’evento.

E ancora: “L’Eurovision 2024 è un evento unico che celebra la musica e la diversità. Sono onorato di farne parte e di rappresentare il mio paese. Un video musicale ricco di colori e di energia” ha concluso l’artista che rappresenta l’Olanda all’evento musicale. Il video ufficiale di Europapa è un’esplosione di colori e di energia, proprio come la musica di Joost Klein. Il cantante viaggia attraverso l’Europa, incontrando persone diverse e ballando per le strade. Un inno alla gioia di vivere e alla bellezza della scoperta.

Joost Klein, significato della canzone ‘Europapa’: in seconda semifinale all’Eurovision 2024

Con Europapa, Joost Klein porta all’Eurovision un messaggio di unione e libertà. Il brano, un mix esplosivo di pop mainstream, happy hardcore e pop punk, racconta il viaggio di un giovane attraverso l’Europa, alla ricerca di sé e di nuove esperienze. Un inno alla scoperta e all’abbattimento dei confini, che si traduce in un invito a vivere la vita al massimo e ad abbracciare la diversità del continente europeo.

Joost Klein è pronto a conquistare l’Europa con la sua Europapa. La sua energia contagiosa, il suo talento musicale e il suo messaggio di positività lo rendono un candidato fortissimo per la vittoria.

