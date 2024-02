Chi è Josè Sebastiani, figlio di Amadeus/ La gag a Sanremo 2024 con Fiorello: “Dal prossimo anno a scuola…”

Josè Sebastiani è il secondo figlio di Amadeus: una giovane star del web

Nei 5 anni di conduzione del Festival di Sanremo, Amadeus ha ricevuto il supporto in platea di due persone per lui fondamentali: sua moglie Giovanna Civitillo e suo figlio Josè Sebastiani. Anna dopo anno il pubblico ha imparato a conoscere e apprezzare quello che all’inizio era solo un ragazzino e oggi è quasi un uomo. Josè, col suo garbo e il suo sorriso, ha conquistato sia il pubblico di Rai Uno che il popolo del web. Oggi è infatti una star sui social: su Instagram, dove condivide momenti della sua vita privata, di famiglia o incontri con volti noti della TV, conta oltre 74mila follower.

Josè Sebastiani ha oggi 15 anni e non è l’unico figlio di Amadeus. Il conduttore è infatti papà di Alice, che non è figlia di Giovanna Civitillo ma della prima moglie del conduttore Marisa Di Martino. Alice ha 27 anni.

Fiorello stuzzica Josè Sebastiani a Sanremo 2024: “Dal prossimo anno torni a scuola!”

Come ha fatto notare Fiorello nel corso della finale di Sanremo 2024, dal prossimo anno Josè non sarà più seduto alla sua postazione in prima fila all’Ariston. Amadeus ha infatti annunciato che questo sarà il suo ultimo Sanremo, quindi anche Josè e sua mamma Giovanna Civitillo non saranno più nelle loro postazioni dal prossimo anno. Un’uscita di scena che ha dato a Fiorello lo spunto per una gag proprio col giovane Josè: “Dal prossimo anno che farai? Ti toccherà andare a scuola! Il professore dirà: ‘Con il codice 01 Josè interrogato!'”.

