Chi è Joseph, cavaliere del trono over giunto a Uomini e Donne per conoscere e corteggiare Sabrina Zago.

Non solo ritorni, ma anche nuovi arrivi nel parterre del trono over di Uomini e Donne che ha accolto nuovi pretendenti per Gemma Galgani, come Pasquale che è stato il protagonista di una lite con Tina Cipollari, ma anche Joseph, arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere e corteggiare Sabrina Zago. La dama, dopo le delusioni vissute nella scorsa stagione con Tiziano, Giuseppe Molonia e Guido Ricci, è tornata in trasmissione con un nuovo look, un nuovo lavoro e tanta voglia di rimettersi in gioco per cercare l’amore.

“Mi sono riposata, ho cambiato lavoro. Sto bene, sono carica e con dei buoni presupposti per incontrare la persona giusta”, ha detto Sabrina con Maria De Filippi che ha poi svelato la presenza di una persona che ha chiamato la redazione per conoscerla.

Tutto su Joseph, cavaliere del trono over di Uomini e donne

In studio è così arrivato Joseph, un signore distinto che arriva dalla provincia di Cuneo. “Sono divorziato, ho due figli, uno di 23 anni e una di 18. Mi sono dedicato molto al lavoro e non ho mai pensato alla mia vita privata. Attualmente lavoro nel campo dell’edilizia, vendo pietra“, ha detto il cavaliere in studio presentandosi a Sabrina. Il cavaliere, poi, racconta di non aver mai seguito assiduamente il programma ma di essere stato colpito da Sabrina guardando la puntata una sera in cui era a cena a casa di amici.

“Come mai non mi hai scritto per tutta l’estate?”, ha chiesto Sabrina. “Onestamente non ho tempo”, è stata la risposta. “E’ più facile venire in uno studio televisivo che scrivere”, commenta ironicamente Tina Cipollari. “Per me non è facile venire qui perché sono molto timido”, ha aggiunto ancora il cavaliere che, nella puntata di Uomini e Donne del 26 settembre, si accomoda per un nuovo confronto con Sabrina che, tuttavia, non appare entusiasta di tale conoscenza.

