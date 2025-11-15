Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici: chi è il medico che la giornalista ha sposato nel 2022? I due si erano conosciuti 25 anni prima e innamorati

Chi è Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici: il primo incontro a un matrimonio

Molto riservata sulla sua vita privata, Cesara Buonamici non parla abitualmente della sua intimità. Poco si sa, infatti, del marito Joshua Kalman, del quale si è però trovata a parlare lo scorso anno a Verissimo, rivelando alcuni dettagli sulla loro storia d’amore, esplosa a un matrimonio di un’amica in comune. “Joshua, mio marito, è un bell’uomo – ha rivelato Cesara -. Con lui ho provato una cosa che non avevo mai provato prima, il colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti a un matrimonio di una mia collega che era sua amica. Per tre anni abbiamo vissuto come pendolari perché io vivevo a Roma e lui a Tel Aviv”.

Una storia a distanza, dunque, che però entrambi hanno presto trasformato in un rapporto da vivere intensamente in presenza: “Per tre anni siamo andati avanti così, avanti e indietro. Poi lui mi ha fatto un grande regalo: è stato lui a venire in Italia, o meglio, a tornare, perché aveva già vissuto qui per studiare, a Bologna. Lui parlava l’italiano e aveva familiarità con l’Italia: dopo tre anni ha scelto di venire lui. Per me non era facile trasferirmi lì e lui lo ha capito. Io gli sono molto grata di questo” ha raccontato Cesara. Il marito di Cesara Buonamici è un medico, mestiere che ha continuato a praticare una volta trasferitosi in Italia.

Chi è Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici: le nozze nel 2022

Dopo il trasferimento di Joshua Kalman, il marito di Cesara Buonamici, in Italia, è cominciata una nuova fase della loro storia d’amore. I due stanno insieme da quasi trent’anni ma sono sposati solamente dal 2022. “Non è cambiato niente dopo le nozze ma è stato divertente farlo. È stato un nuovo inizio. Io ho avuto dei problemi di salute e dopo un anno da queste vicende, ci siamo sposati. È stato come guardare al futuro: è stato bello” ha raccontato ancora la giornalista del TG5.