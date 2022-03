Chi è Jovana Djordjevic all’Isola dei Famosi 2022/ Moglie del calciatore Filip e…

Jovana Djordjevic concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Ci sarà anche Jovana Djordjevic nel cast dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. La giovane donna è pronta a mettersi alla prova nel reality che la vedrà non solo a stretto contatto con la natura ma anche alle prese con sfide faticose ma al tempo stesso avvincente. Nel corso della sua partecipazione avremo modo anche di scoprire qualcosa in più sulla sua vita, di cui tuttavia già si sa abbastanza. Classe 1991, Jovana è nata in Serbia e dal 2014 è la moglie di Filip Djordjevic, ex attaccante del Chievo.

I due si sono conosciuti grazie ad un amico in comune. All’epoca il calciatore giocava a Nantes. Il loro è un grande amore dal quale sono nati due figli: Noel, nel 2015 e Leon, due anni dopo. Proprio parlando del suo compagno la futura naufraga aveva detto in una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Chi: “Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”.

La carriera e le curiosità su Jovana Djordjevic: chi è?

Grazie all’Isola dei Famosi 2022, Jovana Djordjevic avrà modo di mettersi alla prova fisicamente e mentalmente in quella che può essere definita a tutti gli effetti la sua prima esperienza nel mondo dei reality. Fino ad oggi la futura naufraga ha collezionato una carriera di tutto rispetto nel mondo della moda, grazie alla sua bellezza sensuale, posando per i maggiori brand del mondo. In poco tempo divenne una delle modelle maggiormente richieste in tutto il mondo al punto da riuscire a collezionare più follower del marito.

In merito ad alcune curiosità sulla sua vita privata emerse alla vigilia della sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi, a soli 18 anni la modella vinse il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale. Pur essendo già mamma di due bambini ha ammesso di volere almeno tre figli. Su Instagram ha attualmente un seguito di oltre 360 mila follower e qui posta i principali scatti professionali ma non solo. Anche lei, infine, fa parte della stessa agenzia di Paola Benegas come è possibile leggere nella sua bio social.

