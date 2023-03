Chi è Juliana Ghindini, fidanzata di Mister Rain?/ “Diventare papà è nei piani ma…”

Chi è Juliana Ghindini?

Juliana Ghidini è la fidanzata del famoso cantante Mister Rain, che reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2023, sarà l’ospite speciale di The Voice Kids 2023. Uno degli ultimi post su Instagram di Juliana la ritraeva insieme al fidanzato Mister Rain e conteneva la bellissima frase: “Terzo posto a Sanremo ma al primo posto nel mio cuore”, frase che ha fatto commuovere il cantante, che l’ha ringraziata pubblicamente nei commenti sotto al post: “Grazie per tutto quello che fai”.

Juliana è una ragazza molto riservata, su Instagram ha più di 5mila followers e si descrive come “amante dei pisolini e dei cani”. Oltre a Mister Rain infatti, Juliana ama molto anche i suoi due cani: Tokyo e Sushi. La storia d’amore con Mister Rain va avanti dal 2017, i due sono innamoratissimi e viaggiano spesso insieme, l’anno scorso ad esempio hanno fatto un bel viaggio romantico in Grecia. Su Instagram Juliana ha pochi scatti ma alcuni tra questi la ritraggono proprio insieme al fidanzato che non parla spesso di lei, tiene molto al loro rapporto ma anche alla loro privacy, anche se dopo Sanremo Mister Rain ha rilasciato qualche dichiarazione in merito.

Mister Rain: le dichiarazioni sulla fidanzata Juliana Ghindini

Uno dei momenti “brutti” che Juliana Ghindini e il fidanzato Mister Rain hanno vissuto, è stato quello legato a un presunto flirt tra il cantante ed Elisabetta Gregoraci. Durante la permanenza della showgirl al Grande Fratello Vip, la Gregoraci aveva ricevuto un aereo con una frase del brano 9.3 del rapper. Lui in realtà non ne sapeva nulla, ma tutti hanno subito pensato che provenisse proprio dall’autore del brano e che i due avessero una relazione.

Mr Rain qualche mese dopo ha smentito tutto a Fanpage, preoccupandosi per la sua fidanzata: “Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura”. Sulla fidanzata Juliana, a Radio Deejay, Mister Rain aveva dichiarato: “Mi ha cambiato la vita e mi ha insegnato a mostrarmi per come sono, senza vergognarmi di insicurezze, timidezza, paure, problemi. È stata il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto. Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine”.

