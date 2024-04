Chi è Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa/ I figli Lua Sophie e Sol Gabriel

Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa: la svolta professionale grazie all’Italia

Il contesto televisivo, soprattutto nel merito dei varietà e delle trasmissioni d’intrattenimento, ci ha spesso fatto conoscere personalità nuove destinate negli anni a seguire a conquistare il cuore e le simpatie degli appassionati. Un esempio è rappresentato da Juliana Moreira; originaria del Brasile, ha trovato proprio in Italia il baricentro della sua attività professionale oltre ad essere riuscita a costruire la famiglia tanto sognata. La showgirl è infatti la moglie di Edoardo Stoppa, anche lui volto noto della tv, con il quale ha avuto due figli.

Come anticipato, la carriera di Juliana Moreira – moglie di Edoardo Stoppa – sboccia in Italia ma già in Brasile inizia a mettersi in mostra tra programmi televisivi e attività di modella. Viene notata nel nostro Paese da Antonio Ricci che la sceglie per uno dei format più apprezzati di sempre: “Cultura Moderna”, condotto da Teo Mammuccari. Per diversi anni è stata il volto fisso del game show per poi riuscire a costruire negli anni anche una discreta carriera da conduttrice.

Spostandoci sulle curiosità legate alla vita privata e sentimentale, Juliana Moreira ha trovato in Italia anche l’amore della sua vita. La showgirl è infatti dal 2017 la moglie di Edoardo Stoppa – conduttore televisivo ed ex inviato di Striscia la Notizia – con il quale oltre ad aver compiuto il grande passo del matrimonio ha dato anche alla luce due splendidi figli. La più grande è Lua Sophie, nata nel 2011; cinque anni dopo è invece venuto al mondo Sol Gabriel.

“Essere genitori è il lavoro più difficile del mondo; cerchi di fare del tuo meglio ma non è facile. Ci sentiamo sempre sbagliati, non so se esiste un segreto, sicuramente c’è tanto impegno e amore”. Queste le parole di Juliana Moreira – in un’intervista a Verissimo – a proposito dell’amore viscerale per i suoi figli. A proposito del matrimonio con Edoardo Stoppa, è stato lo stesso conduttore a raccontare il simpatico aneddoto della fatidica proposta: “Gliel’ho fatta sull’Empire State Building di New York, con l’anello di famiglia… Siamo arrivati su e lei stava male, si è buttata sul divano e io cercavo di convincerla ad uscire. Poi finalmente siamo usciti e, nel momento più romantico con me in ginocchio, mi fa: ‘Mi viene da vomitare’!”.











