Chi è Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa/ Video in Honduras per una sorpresa: “Non vedo l’ora”

Juliana Moreira ha affrontato un lungo viaggio in questi giorni ed è approdata in Honduras per fare una sorpresa a suo marito Edoardo Stoppa, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. La showgirl di origine brasiliana, lo ha confermato con un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui annuncia di essere in Honduras e presenta le altre donne arrivate l’ con lei: si tratta della mamma di Edoardo Franco, di quella di Alvina e della mamma di Sonny.

Si prospetta una puntata dell’Isola dei Famosi 2024 molto toccante, il cui tema principale sarà l’amore. Tuttavia, Juliana Moreira, così come le altre donne arrivate in Honduras in queste ore, potrebbero poter incontrare i propri cari solo pagando un pegno, o vincendo una prova, come d’altronde è capitato in passato. Edoardo Stoppa riuscirà a incontrare la sua dolce metà?

Chi è la moglie di Edoardo Stoppa

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono una coppia molto solida e innamorata. “Non siamo mai stati per così tanto tempo lontani”, hanno fatto sapere entrambi, durante un saluto a distanza. Non è facile per Stoppa stare lontano da Juliana e dai suoi figli, motivo per il quale, rivedere sua moglie dopo oltre 20 giorni, sarà per lui una bellissima sorpresa. D’altronde anche Moreira dedica continuamente pensieri social a suo marito. “Quando ti manca tanto qualcuno e vai a rivedere tutte le foto e video e ritrovi delle perle così. Mi manchi bruttino”, sono le parole che la showgirl ha scritto a corredo di un video che li vede insieme. Ora, però, la coppia sta finalmente per ricongiungersi.











