Chi è Kae Tempest, ospite a X Factor 2022?/ Record e numeri pazzeschi, il coming out e…

Kae Tempest ospite di lusso alla semifinale di X Factor 2022

Kae Tempest è tra i grandi ospiti della semifinale di X Factor 2022, in programma questa sera, giovedì 1 dicembre. La poetessa, musicista e performer inglese è pronta ad impreziosire la puntata odierna, con una esibizione che si preannuncia entusiasmante. Il suo percorso letterario e drammaturgico vanta traguardi davvero eccezionali, tra cui la nomina Next Generation Poet nel 2014, la candidatura al Mercury Music Prize per i suoi primi lavori “Everybody Down” (2014) e “Let Them Eat Chaos” nel 2017, oltre alle due nominations all’Ivor Novello Award per il suo terzo Album “The Book of Traps and Lessons” (2019).

Il suo successo si può definire a tutti gli effetti globale: i suoi libri infatti sono stati tradotti in ben undici lingue, le sue opere vengono acclamate e richieste in tutto il mondo. Non più tardi di quattro anni fa, nel 2018, Kae Tempest ha ricevuto una candidatura come miglior artista solista inglese ai Brit Awards e nel 2021 ha conquistato il Leone d’argento alla Biennale di Venezia per le sue opere drammatiche.

Kae Tempest, un percorso spumeggiante e coraggioso: nel 2022 il coming out

La cantante e rapper inglese è pronta a lasciare tutti di stucco con il suo gran carattere e talento nella semifinale di X Factor 2002. Fin da giovanissima ha dimostrato di saperci fare ed in poco tempo, infatti, è riuscita ad avvicinare e a far appassionare alla sua musica e al suo genere milioni di fan. Figlia di un’insegnante e di un avvocato, Kae Tempest ha altri quattro fratelli e sorelle. Sviluppa la sua passione per la musica in un negozio di dischi durante uno dei primi lavori; poi frequenta la Thomas Tallis School.

Nemmeno maggiorenne si iscrive alla British School for performing Arts & Technology a Croydon. Si laurea successivamente in letteratura inglese al Goldsmiths College. Gli studi stimolano la sua creatività e la curiosità nei confronti della poesia, di cui apprezza James Joyce, William Blake e Samuel Beckett. Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno molte informazioni. Nel 2020, però, attraverso un post di Instagram cambia il suo nome da Kate a Kae, facendo così coming out circa la sua identità sessuale.











