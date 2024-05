Chi è Kaleen dell’Austria: We will rave, il significato della canzone/ Eurovision 2024 da protagonista?

L’Austria ha vinto due volte l’Eurovision Song Contest: la prima nel 1966 e la seconda nel 2014 con Conchita Wurst, l’ormai celebre artista transgender barbuta. Quest’anno, alla seconda semifinale di giovedì 9 maggio, per questo Eurovision 2024, il Paese presenterà un volto nuovo per gli spettatori ma non per il concorso, in quanto ha già lavorato dietro le quinte in molte edizioni: Kaleen, che porterà il brano tutto da ballare We will rave.

Chi è Raiven, Slovenia/ Significato del brano Veronika, prima semifinale Eurovision 2024

Kaleen, chi è la rappresentante dell’Austria, in gara all’Eurovision 2024

Kaleen è un’artista austriaca ventinovenne che sin da piccola ha manifestato il suo interesse nella musica e nella danza. Già alla giovane età di 7 anni, Kaleen ha vinto il suo primo campionato nazionale di danza, aprendo davanti a sé uno scenario ricco di opportunità e soddisfazioni, portandosi a casa ben cento coppe di altri campionati nazionali e cinque coppe di campionati di livello mondiale. Nel 2021 è stata nominata direttore creativo del Junior Eurovision Song Contest per Spagna e Bulgaria, e nel 2022 è stata regista teatrale per l’intera produzione, e ha fondato una casa discografica propria dal nome “wifi records”.

Chi è Besa, Albania/ Significato della canzone Titan: testo in inglese scelta vincente per l'Eurovision 2024?

Durante l’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, ha manifestato il suo sostegno per diversi artisti dell’Austria, dell’Armenia, della Germania e della Georgia, ma in questo 2024 ha deciso di mettersi in gioco lei sul palco.

Recenti dichiarazioni/interviste sulla partecipazione a Eurovision 2024: Kaleen si è dimostrata entusiasta e felice di poter portare l’eurodance per la prima volta da protagonista su un palco come quello dell’Eurovision. Ha detto di essere molto concentrata sulla preparazione della coreografia, che ha promesso, lascerà tutti a bocca aperta. Ha voluto sottolineare l’importanza di dare al pubblico una sferzata di energia e positività. Per questa esibizione, ha ammesso di aver assunto un altro coreografo in quanto lei si definisce essere troppo perfezionista, e questo la porterebbe a sentire troppa pressione.

Chi è SABA, Danimarca/ Significato della canzone SAND: brano pop per vincere la semifinale Eurovision 2024

Kaleen, significato della canzone We will rave, in semifinale all’Eurovision 2024

La canzone We Will Rave di Kaleen rappresenta un inno alla gioia e alla libertà che si sperimenta durante un rave party. Il brano incarna l’essenza stessa della cultura rave, con i suoi ritmi travolgenti e la sua energia contagiosa che invita il pubblico a lasciarsi andare e a ballare senza freni. Il testo della canzone riflette l’idea di unione e di celebrazione attraverso la musica, trasmettendo un messaggio di positività e di condivisione.

Il pezzo rappresenta quindi un momento di festa e di celebrazione, un’opportunità per gli spettatori di lasciarsi andare e di godersi la musica in compagnia, dimostrando che può veramente essere una forza unificatrice che supera le barriere culturali e linguistiche. Musicalmente è un turbine di sonorità house, dance ma con un ritornello pop accattivante.

Il video di We will rave, di Kaleen, in semifinale all’Eurovision 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA