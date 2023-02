Chi è Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli/ “Sento che io gli appartengo…”

Chi è Karin Trentini e com’è nata la storia con Riccardo Fogli?

Karin Trentini è la moglie del cantante dei Pooh Riccardo Fogli. Diventata popolare sul web soprattutto dopo le aspre critiche al Grande Fratello Vip a seguito della squalifica del marito per una presunta bestemmia, Karin è una modella e ha ben 32 anni in meno rispetto al cantante. Classe 1979, la bella Karin è una sognatrice e anche una ballerina, qualche giorno fa su Instagram aveva scritto: “Quando ero una bambina il varietà era uno spettacolo e sognavo di ballare con quei costumi fantastici e quelle coreografie”.

Dopo essersi cimentata nel mondo della danza, Karin Trentini ha fatto parte del mondo dello spettacolo recitando nel film “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni e poi ha scelto di seguire la passione per la moda che l’ha portata a diventare modella e influencer. La sua storia d’amore con Riccardo Fogli è molto particolare perché i due si sono sposati nel 2010 dopo 7 anni di fidanzamento ma lei lo aveva visto per la prima volta a 16 anni durante un concerto dei Pooh e da allora aveva iniziato a seguire tutti i suoi concerti pensando: “Un giorno diventerà mio marito”.

Karin Trentini difende i figli di Riccardo Fogli

Dopo il matrimonio con Riccardo Fogli, Karin Trentini si è ricreduta su molti aspetti del suo carattere e ha dichiarato: “Pensavo di essere gelosa, visto il suo vissuto e la mia giovinezza, pensavo di soffrire, di tormentarmi. Invece ho scoperto che il nostro rapporto va al di là dell’amore, sento che io gli appartengo e lui mi appartiene”.

La loro storia d’amore, dopo il matrimonio, è stata coronata dall’arrivo della loro primogenita: Michelle che oggi ha 10 anni e vive felicemente insieme ai genitori e al fratello Alessandro (nato dalla relazione tra Riccardo e Stefania Brassi). Dopo la squalifica del cantante dei Pooh dalla casa più spiata d’Italia, Karin Trentini si è infuriata con la produzione del programma e poi sui social ha continuato a parlare della questione in difesa del marito (da sempre molto credente) ma anche in difesa dei figli. In uno dei post Instagram più recenti, insieme alla foto dei due figli del cantante, Karin ha scritto: “Sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia!”. Riccardo invece nelle ultime dichiarazioni rilasciate a Verissimo ha parlato della figlia Michelle dicendo: “Mia figlia ha 10 oggi, le piace ballare, non cantare. Io spero diventi suora, mi piacerebbe che fosse sempre la mia bambina. Deciderà lei”.

