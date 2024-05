Chi è Karina Sapsai, nuova concorrente Isola dei Famosi 2024/ Dal fidanzato al successo nella moda

Karina Sapsai, chi è la modella russa, nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

L’Isola dei Famosi 2024 è pronta a popolarsi di nuovi concorrenti. Dopo il forfait di alcuni naufraghi, Vladimir Luxuria accoglie nella puntata del 14 maggio nuovi volti, tra i quali la modella Karina Sapsai. Oltre ad essere una nota modella, Karina è anche un’influencer nota a livello internazionale. È nata a Vladivostok, una città situata nell’estremo oriente della Russia, ma vive a Milano.

Sul suo profilo Instagram, dove al momento conta quasi 40mila follower, si definisce un’amante di fitness e yoga, oltre che della vita sana. Sin da bambina sviluppa la passione per il mondo dello spettacolo e, come riporta Libero, all’età di 18 anni partecipa al suo primo concorso di bellezza nella sua città. Ha inizio da qui la sua carriera nel mondo della moda, aiutata dalla partecipazione ad una trasmissione televisiva russa per ragazzi.

Karina Sapsai ha un fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata della modella

La visibilità ottenuta grazie a questa partecipazione televisiva porta Karina Sapsai ad attirare l’attenzione di alcuni talent scout del settore della moda. In poco tempo firma contratti importanti con marchi come Versace, Valentino, Roberto Cavalli e Gucci, e lavora in tutto il mondo: Cina, Giappone, Francia e Corea.

Nonostante il successo nel mondo della moda, Karina Sapsai decide di portare avanti il suo percorso accademico e laurearsi. La modella è infatti laureata in Ingegneria biotecnologica e scienze dell’alimentazione. Ora è pronta a fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando all’Isola dei Famosi 2024 e facendosi conoscere dal grande pubblico. Parlando di vita privata, non si hanno molte notizie su Karina Sapsai. Non sappiamo, dunque, se abbia un fidanzato, anche se, dai pochi indizi social, pare sia single.

