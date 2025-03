Kassandra Voyagis è figlia d’arte di Yorgo Voyagis e Nadia Cassini. Quest’ultima, è morta martedì 18 marzo 2025 all’età di 76 anni ed è stata una delle icone della commedia sexy italiana negli anni Settanta e Ottanta. Da tempo malata, il vero nome era Gianna Lou Muller. Aveva scelto di farsi chiamare in un altro modo dopo il matrimonio con Igo Cassini Loiewki, un giornalista scomparso tre anni fa. Le nozze non furono felici e dopo il divorzio ottenuto intraprese una relazione con il padre di sua figlia, il collega Yorgo. Le professioni dei genitori hanno fortemente influenzato il profilo professionale di Kassandra che ha costruito una carriera nel mondo dello spettacolo.

Grande Fratello, amicizia in crisi tra Shaila e Zeudi: "Non è il centro del mondo"/ "Il trio si sta rompendo"

Kassandra Voyagis: la carriera, i film e il rapporto con la madre Nadia

Kassandra Voyagis ha 40 anni ed è nata e cresciuta a Roma. Il rapporto con i suoi genitori, in particolare con la madre Nadia Cassini, è sempre stata molto forte. La sua scomparsa, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della figlia. L’eredità artistica, però, continuerà a vivere attraverso lei. Fin da giovane, infatti, ha lavorato con registi di fama internazionale e ha preso parte a numerose produzioni italiane e all’estero. Tra i suoi film più noti vi sono: Velvet Buzzsaw, Mamma Mia!-Ci risiamo e Attack of the Killer Donuts. Attualmente, è al cinema con FolleMente, il film diretto da Paolo Genovese. I generi più ricorrenti della Voyagis sono più drammatici rispetto al thriller e alla commedia.

Chi è Robert Dancs, figlio di Checco Zalone in Sole a catinelle/ "Poi sono diventato toyboy della moglie…"

Kassandra Voyagis è fidanzata o sposata? Vita privata top secret

Nonostante sia famosa soprattutto nel mondo del cinema, la vita privata di Kassandra Voyagis è avvolta dal mistero. Non si hanno molte informazioni circa le sue relazioni, eventuali matrimoni o figli. Sembra che l’attrice preferisca concentrarsi solo sulla carriera. Anche sui social non condivide molti dettagli, ma lascia che sia il suo lavoro a parlare per lei. Ciò che è certo è che ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con i suoi genitori, nonostante la separazione tra i due.